Η Βίσση γέμισε ξανά το Καλλιμάρμαρο και έκανε μια «σπέσιαλ» αφιέρωση στην Εθνική Ελλάδας

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο για να απολαύσουν τις επιτυχίες της και να διασκεδάσουν σε μια από τις τελευταίες συναυλίες του καλοκαιριού.

Η Ελληνίδα σταρ, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της και αφού ολοκληρώθηκε ο μικρός τελικός της Εθνικής και η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, φώναξε στο κοινό της: «Μπράβο σας ρε παιδιά, η Εθνική απογειώθηκε. Πετάνε τα παιδιά, τραγουδήστε τους».

Με το τραγούδι «Ψυχεδέλεια» γιόρτασε η Βίσση, αλλά και το πλήθος κόσμο που βρισκόταν εκεί την μεγάλη νίκη της Εθνικής μας ομάδας και της επιστροφής στα μετάλλια μετά από 16 ολόκληρα χρόνια.

