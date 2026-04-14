Η Volvo παρουσιάζει νέα ηλεκτρικά φορτηγά με αυτονομία έως και 700 χλμ.

Η Volvo Trucks είναι παγκόσμιος ηγέτης στην κατηγορία των ηλεκτρικών οχημάτων με μία από τις μεγαλύτερες σειρές ηλεκτρικών φορτηγών στον κλάδο. Σήμερα η εταιρεία μπορεί να ανακοινώσει μερικά σημαντικά νέα για την ηλεκτροκίνηση:

Ένα νέο ηλεκτρικό φορτηγό μεγάλων αποστάσεων, το FH Aero Electric με αυξημένη αυτονομία, ικανό να διανύσει έως και 700 km με μία φόρτιση – μια σημαντική πρόοδος για τα βαρέος τύπου ηλεκτρικά φορτηγά και τις πραγματικά μεγάλες αποστάσεις.

Η νέα γενιά βαρέος τύπου ηλεκτρικών φορτηγών Volvo FH, FM και FMX Electric, με σημαντικές βελτιώσεις στην ευελιξία, την παραγωγικότητα και την άνεση οδήγησης, καθώς και αυτονομία έως 470 km*, καθιστώντας δυνατή τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση για ακόμη περισσότερες μεταφορικές εφαρμογές.

«Ενισχύουμε σημαντικά την πρότασή μας. Διευρύνουμε τη γκάμα μας και καθιστούμε τις ηλεκτρικές λύσεις εφικτές για ένα ακόμη ευρύτερο φάσμα μεταφορικών εφαρμογών, ενώ παράλληλα προσθέτουμε ένα ηλεκτρικό φορτηγό αιχμής με αυτονομία έως 700 km. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε πλήρως στις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών μας. Ποτέ δεν ήταν πιο εύκολο να αντικαταστήσει κανείς τα πετρελαιοκίνητα φορτηγά με ηλεκτρικά», δηλώνει ο Roger Alm, Πρόεδρος της Volvo Trucks.

Φορτηγό μεγάλων αποστάσεων, φόρτιση megawatt και υψηλό ωφέλιμο φορτίο

Το νέο φορτηγό μεγάλων αποστάσεων Volvo FH Aero Electric, με αυξημένη αυτονομία, μπορεί να διανύσει έως και 700 χλμ. με μία φόρτιση χάρη σε μια νέα τεχνολογία του συστήματος μετάδοσης κίνησης, το e-axle, η οποία δημιουργεί χώρο για σημαντικά μεγαλύτερη χωρητικότητα μπαταριών εντός του οχήματος. Το φορτηγό είναι προσαρμοσμένο στο νέο πρότυπο MCS (Megawatt Charging System) και η φόρτιση των 8 μπαταριών από το 20% στο 80% διαρκεί περίπου 50 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι η φόρτιση μπορεί να γίνει εντός του νομοθετημένου χρόνου ανάπαυσης για τους οδηγούς φορτηγών στην ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στην υψηλή παραγωγικότητα.

Νέα φορτηγά FH, FM, FMX: Αυτονομία έως 470 χλμ., ολοκαίνουργιο ευέλικτο σύστημα μετάδοσης και κορυφαία οδηγική εμπειρία Τα νέα ηλεκτρικά φορτηγά FH, FM και FMX Electric διαθέτουν ένα ολοκαίνουργιο σύστημα μετάδοσης κίνησης σχεδιασμένο για μέγιστη ευελιξία σε πολλές εφαρμογές. Προσφέρει εξαιρετική ικανότητα οδήγησης και είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε το οδηγός να μπορεί να οδηγεί το φορτηγό και να τροφοδοτεί με ισχύ βοηθητικό εξοπλισμό όπως αναμικτήρα σκυροδέματος, γάντζο ανύψωσης (hook lift) ή απορριμματοφόρο, χωρίς την ανάγκη πρόσθετων κινητήρων ή εξαρτημάτων. Αυτό οφείλεται σε ένα ενσωματωμένο σύστημα λήψης ισχύος (PTO) στο κιβώτιο ταχυτήτων, με αυξημένη λειτουργικότητα που επιτρέπει τη χρήση του κατά την οδήγηση. Τα φορτηγά θα έχουν αυτονομία έως και 470 χλμ. και μπορούν να φορτιστούν από 20% έως 80% σε 65 λεπτά.

Ομαλή αλλαγή ταχυτήτων σε όλα τα φορτηγά

Όλα τα νέα φορτηγά – τα νέα Volvo FH, FM και FMX Electric, καθώς και το FH Aero Electric με αυξημένη αυτονομία – είναι εξοπλισμένα με κιβώτιο ταχυτήτων βελτιστοποιημένο για ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης σε συνδυασμό με διπλούς κινητήρες για ομαλότερη και πιο ελεγχόμενη απόδοση. Τα νέα κιβώτια ταχυτήτων powershift, οκτώ σχέσεων στα νέα Volvo FH, FM και FMX Electric και έξι σχέσεων στο FH Aero Electric με εκτεταμένη αυτονομία, προσφέρουν απρόσκοπτη αλλαγή ταχυτήτων, ενώ παράλληλα μειώνουν τον θόρυβο και τους κραδασμούς, συμβάλλοντας σε μια πιο άνετη καθημερινή εργασία.Τα νέα φορτηγά θα διατεθούν σταδιακά στις αγορές από το 2026

Volvo FH Aero Electric με αυξημένη αυτονομία

Σκοπός: Μεταφορές μεγάλων αποστάσεων και υπεραστικές μεταφορές, με δυνατότητα κάλυψης άνω των 700 χλμ. ημερησίως.

Κύριο χαρακτηριστικό: Μικρών διαστάσεων e-axle που εμπεριέχει δύο ηλεκτροκινητήρες και εξατάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων στον πίσω άξονα, απελευθερώνοντας χώρο στο σασί για περισσότερες μπαταρίες. Απόδοση έως 460 kW (623 ίπποι). Περισσότερη αξιοποιήσιμη ενέργεια στο φορτηγό και υψηλότερος ρυθμός φόρτισης, ιδανικό για δρομολόγια από τον ένα μεταφορικό κόμβο στον άλλο (hub-to-hub) και λειτουργία σε δύο βάρδιες.

Συνολική χωρητικότητα: Έως 48 τόνους μικτό βάρος συρμού (GCW). Ευέλικτη διαμόρφωση μπαταριών για βελτιστοποίηση της ισορροπίας μεταξύ αυτονομίας και ωφέλιμου φορτίου.

Ωφέλιμο φορτίο Μέχρι 28 τόνοι.

Αυτονομία: Έως 700 χλμ. με μία μόνο φόρτιση

Φόρτιση: 700kW MCS (Megawatt) 20-80% σε 50 λεπτά | 350kW CCS (Σύστημα συνδυασμένης φόρτισης) 20-80% σε 85 λεπτά

Ειδική δυνατότητα: Ηλεκτρικό σύστημα λήψης ισχύος (PTO) για ψυγεία, εξαλείφοντας την ανάγκη για ξεχωριστή γεννήτρια πετρελαίου.

Volvo FH, FM και FMX Electric – επόμενης γενιάς

Σκοπός: Κατασκευαστικές εργασίες εντός οδικού δικτύου, περιφερειακές διανομές αστική εφοδιαστική, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, αποκομιδή απορριμμάτων και βαριές ειδικές εφαρμογές.

Κύριο χαρακτηριστικό: Νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης διπλού κινητήρα με ειδικής κατασκευής κιβώτιο ταχυτήτων οκτώ ταχυτήτων για μεγιστοποίηση της ηλεκτρικής ροπής. Απόδοση έως 540 kW (731 ίπποι).

Ευελιξία: Σχεδιασμένο για μεγαλύτερα φορτία και απαιτητικά εδάφη. Μπορεί να διαμορφωθεί με διπλούς κινητήριους άξονες και χαμηλή σχέση μετάδοσης για μέγιστη ευελιξία.

Αυτονομία: Έως 470 χλμ. με μία μόνο φόρτιση

Συνολική χωρητικότητα: Έως 65 τόνους μικτό βάρος συρμού (GCW). Ευέλικτη διαμόρφωση μπαταριών για βελτιστοποίηση της ισορροπίας μεταξύ αυτονομίας και ωφέλιμου φορτίου.

Ωφέλιμο φορτίο: έως 23,8 τόνους (ελκυστήρας 4x2).

Φόρτιση: 350kW CCS (Combined Charging System) 350kW για 20-80% σε 65 λεπτά.

Ειδική δυνατότητα: Πολλαπλές διαμορφώσεις με διάφορες λύσεις λήψης ισχύος (PTO): κινητήρες διαχωρισμένοι ή διπλή έξοδος κινητήρα για γερανούς, γάντζους ανύψωσης (hook lift) ή ανατρεπόμενα αμαξώματα. Το φορτηγό και ο υπερκατασκευασμένος εξοπλισμός μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα.

Οι μεταφορές χωρίς ορυκτά καύσιμα

Η Volvo Trucks ηγείται της μετάβασης προς τις μεταφορές χωρίς ορυκτά καύσιμα για την επίτευξη του στόχου μηδενικών εκπομπών έως το 2040. Χρησιμοποιώντας μια στρατηγική τεχνολογίας τριών τεχνολογικών κατευθύνσεων, η οποία βασίζεται σε ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία, ηλεκτρικά οχήματα με κυψέλες καυσίμου και κινητήρες εσωτερικής καύσης που λειτουργούν με ανανεώσιμα καύσιμα, όπως πράσινο υδρογόνο, βιοαέριο, βιοντίζελ ή HVO (υδρογονοεπεξεργασμένο φυτικό έλαιο).