Η Volvo Trucks ξεπέρασε τα 10.000 φορτηγά με κινητήρα αερίου σε παγκόσμιες πωλήσεις

Το 2025 ήταν η καλύτερη χρονιά πωλήσεων για τη Volvo σε φορτηγά που κινούνται με αέριο, χάρη στα κορυφαία προϊόντα της, τη διαθεσιμότητα και το κόστος καυσίμου. Η Volvo Trucks έχει πλέον παραδώσει περισσότερα από 10.000 φορτηγά με κινητήρα αερίου παγκοσμίως, από τότε που εισήγαγε αυτή την τεχνολογία το 2018. Μέχρι σήμερα, το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί την κορυφαία αγορά της Volvo, ακολουθούμενο από τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία και τη Γαλλία. Νέες αναδυόμενες αγορές για τα φορτηγά με κινητήρα αερίου είναι η Ινδία και η Λατινική Αμερική, όπου οι πωλήσεις αυξάνονται σταθερά.

Οι κινητήρες αερίου της Volvo διατίθενται στις σειρές βαρέος τύπου Volvo FM, FH και FH Aero και μπορούν να λειτουργούν είτε με συμβατικό LNG (Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο) είτε με bio-LNG, ένα μη ορυκτό καύσιμο που παράγεται από οργανικά απόβλητα και αντικαθιστά το LNG.

«Η τεχνολογία κινητήρων αερίου της Volvo αποτελεί κορυφαία λύση σε όρους ισχύος, ροπής, απόκρισης κινητήρα και αποδοτικότητας καυσίμου, ενώ οι πελάτες μας εκτιμούν επίσης τις υψηλές επιδόσεις, την οδική συμπεριφορά και τη συνολική άνεση των φορτηγών μας που κινούνται με αέριο. Βλέπουμε σημαντικές προοπτικές για τα φορτηγά με κινητήρα αερίου ως ένα ουσιαστικό βήμα στη μετάβαση προς τις μεταφορές μηδενικών εκπομπών.» δηλώνει ο Jan Hjelmgren, Επικεφαλής Διαχείρισης Προϊόντων της Volvo Trucks.

Τα φορτηγά με κινητήρα αερίου της Volvo μπορούν να διανύσουν έως και 1.000 χιλιόμετρα με ένα μόνο γέμισμα, γεγονός που τα καθιστά κατάλληλα για διεθνείς και εθνικές μεταφορές, καθώς και για κατασκευαστικές εφαρμογές. Αποτελούν μια πρακτική εναλλακτική λύση σε άλλες λύσεις χαμηλών εκπομπών, σε μια περίοδο όπου μεταφορικές εταιρείες και εταιρείες logistics αναζητούν πιο βιώσιμες επιλογές.

Σε αρκετές χώρες υπάρχει ήδη ανεπτυγμένο δίκτυο πρατηρίων ανεφοδιασμού φυσικού αερίου και ραγδαία αυξανόμενη πρόσβαση σε bio-LNG. Παραδείγματα αποτελούν η Γερμανία, η Νορβηγία, η Φινλανδία και η Σουηδία, όπου όλα τα πρατήρια αερίου προσφέρουν πλέον το καύσιμο. Αυτό επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να επιτυγχάνουν μείωση εκπομπών CO₂ έως και 100% (Well to Wheel). Σε αγορές όπου υπάρχουν φορολογικά κίνητρα και δημόσια υποστήριξη για ανανεώσιμα καύσιμα και χαμηλές εκπομπές, το bio-LNG αποτελεί μια ιδιαίτερα οικονομικά αποδοτική εναλλακτική.

Η προηγμένη τεχνολογία κινητήρων αερίου της Volvo βασίζεται στο ιδιαίτερα επιτυχημένο σύστημα μετάδοσης D13, προσφέροντας επιδόσεις αντίστοιχες με εκείνες ενός κινητήρα πετρελαίου, ενώ παράλληλα μειώνει σημαντικά τις εκπομπές CO₂.

Φορτηγά με κινητήρα αερίου Volvo:

• Τα φορτηγά με κινητήρα αερίου της Volvo Trucks χρησιμοποιούν την αποδοτική τεχνολογία HPDI (High Pressure Direct Injection) του προμηθευτή Cespira: https://cespira.com

• Ο κινητήρας αερίου της Volvo χρησιμοποιεί μικρή ποσότητα πετρελαίου για την ανάφλεξη και, όταν για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται HVO (Υδρογονοεπεξεργασμένο Φυτικό Έλαιο), οι εκπομπές CO₂ μπορούν να μειωθούν έως και κατά 100% (Well to Wheel) σε σύγκριση με ένα πετρελαιοκίνητο φορτηγό

• Το βιομεθάνιο παράγεται από οργανικά απόβλητα και υγροποιείται σε bio-LNG

• Το bio-LNG αποτελεί έναν από τους τύπους καυσίμου για κινητήρες εσωτερικής καύσης, οι οποίοι αποτελούν κρίσιμο μέρος της στρατηγικής συστημάτων μετάδοσης κίνησης της Volvo Trucks για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών κατά τη χρήση του οχήματος έως το 2040

• Η στρατηγική τριών κατευθύνσεων της Volvo Trucks για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών κατά τη λειτουργία του οχήματος περιλαμβάνει: ηλεκτρικά φορτηγά με μπαταρία, ηλεκτρικά φορτηγά με κυψέλες καυσίμου και κινητήρες εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούν ανανεώσιμα καύσιμα