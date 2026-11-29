Η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου, η πολιτικός η οποία καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα της 36χρονης Influencer και λογίστριας από την Κάλυμνο, μιλώντας στο VoiceNews.gr, αποκάλυψε πώς κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της, να αναπτύξει στενή προσωπική σχέση μαζί της και τελικά να την πείσει να επενδύσει 35.000 ευρώ σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα στο Κολωνάκι.

Η γνωριμία των δύο γυναικών ξεκίνησε όταν η 36χρονη νοίκιασε ένα σπίτι ιδιοκτησίας της βουλευτού στην Εκάλη.

Όπως θυμάται η Μαρία Αθανασίου, η νεαρή γυναίκα κυκλοφορούσε με ένα μεγάλο, πολυτελές αυτοκίνητο, ενώ της είχε εκμυστηρευτεί ότι είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Αρχικά, σύμφωνα με τη βουλευτή, η 36χρονη ήταν συνεπής στην καταβολή των ενοικίων και με τον καιρό οι δύο γυναίκες ήρθαν ιδιαίτερα κοντά.

Όπως θυμάται η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, η νεαρή γυναίκα κυκλοφορούσε με ένα μεγάλο, πολυτελές αυτοκίνητο, ενώ της είχε εκμυστηρευτεί ότι είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Αρχικά, σύμφωνα με τη βουλευτή, η 36χρονη ήταν συνεπής στην καταβολή των ενοικίων, ενώ με τον καιρό οι δύο γυναίκες ήρθαν ιδιαίτερα κοντά. «Είχαμε μια σχέση μάνας-κόρης», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Αθανασίου.

Η επένδυση στο Κολωνάκι

Κάποια στιγμή, η 36χρονη παρουσίασε στη βουλευτή μια επιχειρηματική ευκαιρία που αφορούσε ένα κατάστημα στο Κολωνάκι, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για μια επένδυση που άξιζε να κάνει.

Η Μαρία Αθανασίου ήταν αρχικά διστακτική, όμως η λογίστρια επέμενε, ζητώντας της 35.000 ευρώ για την αγορά του franchise.

«Εγώ δεν ήθελα, αλλά εκείνη επέμενε», ανέφερε η βουλευτής, η οποία τελικά πείστηκε να προχωρήσει στην επένδυση.

Ωστόσο, πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος χωρίς να υπάρξει καμία εξέλιξη. Τότε, ο γιος της Μαρίας Αθανασίου αποφάσισε να επισκεφθεί το κατάστημα στο Κολωνάκι για να διαπιστώσει τι συνέβαινε.

Εκεί, όμως, βρέθηκε μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη. Οι ενοικιαστές του καταστήματος τον ενημέρωσαν ότι δεν είχαν καμία πρόθεση να αποχωρήσουν από τον χώρο.

Και όλα αυτά, ενώ η 36χρονη είχε ήδη παρουσιάσει στην οικογένεια της βουλευτού μισθωτήριο συμβόλαιο, υποστηρίζοντας ότι είχε εξασφαλίσει το ακίνητο.