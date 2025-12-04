Η Βουλή ενημερώνεται σήμερα για την αγορά των ισραηλινών πυραυλικών συστημάτων PULS

Οι Τούρκοι φωνάζουν όταν η Ελλάδα εξοπλίζεται. Και φωνάζουν διπλά και τριπλά όταν στην εξίσωση μπαίνουν οι Ισραηλινοί.

Και το σχέδιο του Δένδια για τον μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων προφανώς και δεν θα μείνει στα χαρτιά όσο και εάν αυτό ενοχλεί την Άγκυρα.

Σήμερα λοιπόν το απόγευμα σύμφωνα με τις πληροφορίες μου στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης θα ενημερώσει για την απόφαση της Ελλάδας να αποκτήσει τους ισραηλινής κατασκευής Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων PULS (Precise & Universal Launching System).

Πρόκειται για ένα οπλικό σύστημα το οποίο, όπως έχει γράψει αναλυτικά το Flash.gr, αποτελεί «game changer» για το Αιγαίο και βάζει τις Ένοπλες Δυνάμεις σε ένα εξαιρετικά ισχυρό επιχειρησιακό επίπεδο.

Οπότε ας περιμένουμε, από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, τις ανάλογες φωνασκίες όπως αυτή του υπουργείου Άμυνας που βλέπει «θετική ατμόσφαιρα» μόνο όταν εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της Τουρκίας.