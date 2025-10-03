Η Βουλή, οι ένστολοι, ο Δένδιας και ο... Κάρολος της Αγγλίας

Η μικρή ιστορία που θα σας διηγηθώ «δένει» με χάρη την Αθήνα και το Λονδίνο, «φοράει» στρατιωτικές στολές, έχει αρχηγούς Ενόπλων Δυνάμεων, βασιλιάδες και την φλεγματική ειρωνεία του Νίκου Δένδια απέναντι σε κάτι που αντιμετώπισε, έδειξε να τον ενοχλεί και το κατέθεσε - με τον τρόπο του - στην Ολομέλεια.

Μπροστά στην απόκτηση της τέταρτης Belharra, οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων ζήτησαν να παρακολουθήσουν τη συζήτηση του νομοσχεδίου δια ζώσης, από τα έδρανα των αξιωματούχων. Ωστόσο αυτό δεν τους επετράπη, μιας και μετά από τη Χούντα, εθιμικώ δικαίω, απαγορεύεται σε ένστολους να βρίσκονται στην Ολομέλεια, εκτός από περιπτώσεις επετείων και ειδικών εκδηλώσεων.

Ο Νίκος Δένδιας πήρε σαφή θέση, λέγοντας πως το θέμα με τους εκάστοτε αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα έπρεπε να λυθεί και να μπορούν να παρακολουθούν, εάν θέλουν, τις συζητήσεις, όπως κάνουν και στις τελετές. «Θεώρησα ότι έχω υποχρέωση να το θέσω». Αυτό τόνισε, αιχμηρά μεν, κομψά δε.

Μάλιστα, ο υπουργός με τις βαριές σπουδές στο Λονδίνο, υιοθέτησε το φλεγματικό στυλ των Άγγλων, στην προσπάθειά του να δώσει μια πιθανή εξήγηση στο γιατί η Βουλή εμμένει σε αυτή την απόφαση εδώ και δεκαετίες.

«Φαντάζομαι ότι είναι κάτι ανάλογο με αυτό που υπάρχει στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, όπου υπάρχουν τεράστια περιορισμοί να εισέλθει ο Βασιλιάς στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. Από πότε συμβαίνει αυτό; Από όταν κατέλυσε την κοινοβουλευτική τάξη ο Κάρολος Α΄ εδώ και πέντε αιώνες και καρατομήθηκε γι’ αυτό στην είσοδο του Westminster…», σχολίασε ο Δένδιας, «βουτώντας» στα ιστορικά παραδείγματα της Γηραιάς Αλβιώνας.