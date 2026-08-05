Λίγο πριν επιστρέψει στους απαιτητικούς ρυθμούς της νέας τηλεοπτικής σεζόν, ο Πέτρος Κουσουλός επέλεξε να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του και να απολαύσει λίγες στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο δημοσιογράφος βρίσκεται στον Αχέροντα, έναν από τους πιο εντυπωσιακούς φυσικούς προορισμούς της χώρας, απολαμβάνοντας τη δροσιά και το μοναδικό τοπίο μαζί με τους αγαπημένους του.

Η βουτιά στα παγωμένα νερά και οι αντιδράσεις

Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media, ο Πέτρος Κουσουλός κατέγραψε τη στιγμή που αποφασίζει να βουτήξει στα παγωμένα νερά του ποταμού.

Η αντίδρασή του μόλις ήρθε σε επαφή με το νερό δεν πέρασε απαρατήρητη, όμως εκείνες που έκλεψαν την παράσταση ήταν οι αυθόρμητες φωνές και τα γέλια των παιδιών του.

Η κόρη του παρακολουθούσε με χαμόγελο τη βουτιά του μπαμπά της, χαρίζοντας ένα τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο που ξεχώρισε στους διαδικτυακούς του φίλους.

Μια διαφορετική εικόνα του δημοσιογράφου

Συνηθισμένος να βρίσκεται στο επίκεντρο δύσκολων υποθέσεων και απαιτητικών τηλεοπτικών αποκαλύψεων, ο Πέτρος Κουσουλός αυτή τη φορά έδειξε μια πιο χαλαρή και ανθρώπινη πλευρά του.

Χωρίς κάμερες, πλατό και έντονους τηλεοπτικούς διαλόγους, απόλαυσε τις διακοπές του με την οικογένειά του, γεμίζοντας ενέργεια πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Το βίντεο από τον Αχέροντα απέδειξε ότι, πίσω από τον δημοσιογράφο των μεγάλων αποκαλύψεων, υπάρχει ένας μπαμπάς που χαίρεται τις απλές στιγμές του καλοκαιριού με τα παιδιά του.