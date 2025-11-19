Η βροχή «έπνιξε» την Παραμυθιά Θεσπρωτίας - Πάνω από 6500 κεραυνοί σε Βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας το τελευταίο εικοσιτετράωρο. Υπενθυμίζεται πως η ΕΜΥ εξέδωσε προειδοποίηση για κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, περιοχές που πλήττονται ήδη από χθες.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το μεγαλύτερο ύψος αθροιστικού υετού έως τις 17:00 καταγράφηκε στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας και ήταν ίσο με 139 χιλιοστά.

Παραμυθιά Θεσπρωτίας: 139.0

Ηγουμενίτσα: 90.2

Πράμαντα Ιωαννίνων: 84.4

Τέροβο Ιωαννίνων: 75.2

Kόνιτσα: 74.4

Βωβούσα Ιωαννίνων: 72.4

Πεστά Ιωαννίνων: 66.4

Τσοτύλι Κοζάνης: 57.0

Την ίδια στιγμή μεγάλος αριθμός ηλεκτρικών εκκενώσεων καταγράφηκε στην Ήπειρο και στο Βόρειο Ιόνιο. Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 17:00 ώρα Ελλάδας καταγράφηκαν 2202 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 4353 πάνω από τη θάλασσα.

Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Στους χάρτες των εικόνων που ακολουθούν παρουσιάζεται (1) η κατανομή της βροχόπτωσης και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 17:00 της Τετάρτης 19/11 και (2) οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που καταγράφηκαν από το όργανο LI έως τις 17:00 της Τετάρτης 19/11.

Δείτε τους χάρτες του Meteo:

Meteo

Meteo

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου: Βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Στερεά, πιθανώς ισχυρές έως το μεσημέρι. Άνεμοι νότιοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου: Νέα επιδείνωση στα δυτικά με ισχυρές καταιγίδες. Νότιοι άνεμοι έως 7 μποφόρ και μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Σάββατο 22 Νοεμβρίου: Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά, βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο με βροχές και καταιγίδες, πιθανώς έντονες. Αφρικανική σκόνη στα ανατολικά και νότια. Άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ, θερμοκρασία χωρίς μεταβολή.

Κυριακή 23 Νοεμβρίου: Άστατος καιρός στα δυτικά με βροχές και καταιγίδες, τοπικές βροχές στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Θερμοκρασία σε πτώση, ιδιαίτερα στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.