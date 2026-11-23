Η Xiaomi παρουσίασε στο Παρίσι δύο νέες έξυπνες οικιακές συσκευές, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της με τα Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12kg και Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 546L. Μετά την ανακοίνωση της ευρείας επέκτασης της Mijia στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της IFA 2026, οι νέες συσκευές έρχονται να απλοποιήσουν την καθημερινή φροντίδα των ρούχων και τη συντήρηση των τροφίμων, προσφέροντας έξυπνες λύσεις για κάθε σύγχρονο σπίτι. Η Mijia αποτελεί το brand της Xiaomi που είναι αφιερωμένο στις έξυπνες οικιακές συσκευές, με κεντρική φιλοσοφία το «The Art of Smart Living». Συνδυάζοντας την ανθρωποκεντρική τεχνολογία, την αποδεδειγμένη ποιότητα και τον λειτουργικό σχεδιασμό, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα σπίτι όπου κάθε συσκευή ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών την κατάλληλη στιγμή, κάνοντας την καθημερινότητα πιο φυσική, εύκολη και άνετη.

Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει περισσότερες από 130 κατηγορίες και πάνω από 2.000 προϊόντα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Xiaomi στην τεχνητή νοημοσύνη, τα λειτουργικά συστήματα και τη συνδεσιμότητα IoT. Μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home, οι χρήστες μπορούν να συνδέουν και να διαχειρίζονται συμβατές συσκευές Mijia από ένα σημείο, οργανώνοντας ευκολότερα τις καθημερινές εργασίες του σπιτιού.

Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12kg: Περισσότερη ευελιξία στη φροντίδα των ρούχων

Το Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12kg φέρνει μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινή φροντίδα των ρούχων, αποτελώντας το πρώτο πλυντήριο-στεγνωτήριο τριών κάδων της Xiaomi στις αγορές εκτός Κίνας. Συνδυάζοντας τρεις ανεξάρτητους κάδους σε μία ενιαία συσκευή, επιτρέπει το ξεχωριστό πλύσιμο και στέγνωμα ρούχων ενηλίκων και παιδιών, καθώς και διαφορετικών τύπων υφασμάτων, συμβάλλοντας στον περιορισμό της μεταφοράς ρύπων μεταξύ των φορτίων και προσφέροντας εξατομικευμένη φροντίδα. Ο σχεδιασμός των τριών κάδων συμβάλλει παράλληλα στην εξοικονόμηση χρόνου και πόρων. Η ταυτόχρονη λειτουργία τους μειώνει την κατανάλωση νερού κατά 48%, την κατανάλωση ενέργειας κατά 49% και τον συνολικό χρόνο πλύσης κατά 68%, σε σύγκριση με την ολοκλήρωση τριών διαδοχικών κύκλων πλύσης στο Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10kg. Επιπλέον, κατά τη λειτουργία πλύσης, η κατανάλωση ενέργειας είναι κατά 40% χαμηλότερη από το όριο της ενεργειακής κλάσης Α της ΕΕ.

Η τεχνολογία Xiaomi Oxygen Care Technology, που έχει αναπτυχθεί από τη Xiaomi, αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τους επίμονους λεκέδες, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση της εμφάνισης των υφασμάτων. Αφαιρεί 20 συνηθισμένους τύπους δύσκολων λεκέδων, ενισχύει τη λευκότητα των ρούχων χωρίς πρόσθετα λευκαντικά και βοηθά στην αποτροπή μεταφοράς χρωμάτων μεταξύ των υφασμάτων. Ειδικά προγράμματα στους δύο μικρότερους κάδους προσφέρουν φροντίδα για την απομάκρυνση αλλεργιογόνων, με πιστοποίηση από την TÜV Rheinland.

Για τις ανάγκες μιας απαιτητικής καθημερινότητας, η τεχνολογία Smart Infusion επιτρέπει αποτελεσματικό καθαρισμό με πρόγραμμα Smart Wash διάρκειας 32 λεπτών στον κεντρικό κάδο, ενώ το πρόγραμμα Quick Wash ολοκληρώνει την πλύση σε μόλις 12 λεπτά και στους τρεις κάδους. Παράλληλα, τα ειδικά προγράμματα υγιεινής συνδυάζουν ατμό υψηλής θερμοκρασίας και πλύσιμο με ζεστό νερό, επιτυγχάνοντας απομάκρυνση βακτηρίων σε ποσοστό 99,99%. Η λειτουργία Smart Drying προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία και τη διάρκεια στεγνώματος, συμβάλλοντας στην αποφυγή υπερβολικού στεγνώματος των ρούχων. Οι δύο μικρότεροι κάδοι υποστηρίζουν επίσης ήπιο στέγνωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, για τη φροντίδα ευαίσθητων υφασμάτων. Μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home, οι χρήστες μπορούν να ξεκινούν και να προσαρμόζουν τα προγράμματα πλύσης από απόσταση, να εξατομικεύουν τις ρυθμίσεις και να παρακολουθούν την κατανάλωση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, οι ενημερώσεις λογισμικού OTA προσφέρουν συνεχείς βελτιώσεις στο σύστημα, τις λειτουργίες και τα διαθέσιμα προγράμματα.

Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 546L: Έξυπνη παραγωγή πάγου και μεγαλύτερη φρεσκάδα κάθε μέρα

Το Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 546L συνδυάζει τη μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης τροφίμων με ένα έξυπνο σύστημα αυτόματης παραγωγής πάγου, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση στην καθημερινότητα μιας οικογένειας, αλλά και σε στιγμές φιλοξενίας. Το αυτόματο σύστημα παραγωγής πάγου μπορεί να αποθηκεύσει έως 180 παγάκια στην έκδοση French-door και έως 140 παγάκια στην έκδοση Cross-door, ενώ διαθέτει και λειτουργία ταχείας παραγωγής πάγου για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία. Μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home, οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο παραγωγής πάγου, να προγραμματίζουν τη λειτουργία από απόσταση και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις όταν γεμίσει ο κάδος ή όταν η στάθμη του νερού είναι χαμηλή. Παράλληλα, τα αντιβακτηριακά υλικά του συστήματος και η λειτουργία αυτοκαθαρισμού με ένα άγγιγμα συμβάλλουν στη διατήρηση της υγιεινής με λιγότερη προσπάθεια.

Οι προηγμένες τεχνολογίες συντήρησης βοηθούν τα τρόφιμα να διατηρούνται φρέσκα τόσο στο ψυγείο όσο και στην κατάψυξη. Η τεχνολογία Ion Hygiene⁺ συμβάλλει στη μείωση των οσμών και στη διατήρηση ενός καθαρού περιβάλλοντος αποθήκευσης, ενώ το σύστημα Dual Cooling Fresh επιτρέπει την ανεξάρτητη ρύθμιση της θερμοκρασίας στο ψυγείο και την κατάψυξη, περιορίζοντας παράλληλα τη μεταφορά οσμών μεταξύ των δύο χώρων. Τα ειδικά συρτάρια Dual Humidity Boxes βοηθούν τα φρούτα και τα λαχανικά να διατηρούν την υγρασία τους. Η έξυπνη διαχείριση των τροφίμων γίνεται ακόμη ευκολότερη μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home. Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία από απόσταση, να καταγράφουν τα τρόφιμα ανά ράφι, να ενημερώνονται για τους προτεινόμενους χρόνους αποθήκευσης και να λαμβάνουν υπενθυμίσεις σχετικά με τις ημερομηνίες λήξης τους. Επιπλέον, η υποστήριξη των Google Assistant και Amazon Alexa επιτρέπει την αλλαγή λειτουργιών και την παρακολούθηση της θερμοκρασίας μέσω φωνητικών εντολών.

Με χωρητικότητα 546 λίτρων, κομψό φινίρισμα Graphite Gray και γυάλινες επενδύσεις στις πόρτες, το ψυγείο συνδυάζει τη μεγάλη χωρητικότητα με έναν σύγχρονο σχεδιασμό που ταιριάζει στην αισθητική της κουζίνας σας. Το λεπτό σώμα πλάτους 600mm, το σύστημα ψύξης στο κάτω μέρος και οι ελάχιστες απαιτήσεις πλευρικού κενού επιτρέπουν την αρμονική ενσωμάτωσή του στα ντουλάπια της κουζίνας. Παράλληλα, ο πανοραμικός φωτισμός του θαλάμου συντήρησης και ο ειδικός φωτισμός της κατάψυξης διευκολύνουν την εύρεση των τροφίμων. Η συσκευή διατίθεται σε δύο διαφορετικές εκδόσεις, ώστε να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες αποθήκευσης. Η έκδοση French-door διαθέτει ευρύχωρο συρτάρι κατάψυξης για μεγαλύτερα αντικείμενα, ενώ η έκδοση Cross-door προσφέρει 18 ράφια αποθήκευσης, εκ των οποίων τα έξι βρίσκονται στην κατάψυξη.

Διαθεσιμότητα

Τα νέα Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12kg και Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 546L θα είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά από τον Ιανουάριο του 2027, μέσω του Mi Store, των Xiaomi Stores σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, καθώς και του επίσημου δικτύου συνεργατών της Xiaomi στην Ελλάδα. Όλα τα προϊόντα Xiaomi διατίθενται από την Info Quest Technologies, επίσημο διανομέα της Xiaomi στην Ελλάδα και την Κύπρο.