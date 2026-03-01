Η Xiaomi παρουσίασε τα Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, νέο hypercar και άλλες smart συσκευές

Η Xiaomi παρουσίασε τη σειρά Xiaomi 17, προβάλλοντας τις τελευταίες εξελίξεις της εταιρείας στην κινητή τεχνολογία. Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκε μια σειρά από νέα προϊόντα και αξεσουάρ AIoT, συμπεριλαμβανομένων των Xiaomi Scooter 6 Series και Xiaomi Watch 5, που επεκτείνουν περαιτέρω το συνδεδεμένο οικοσύστημα της Xiaomi. Επιδεικνύοντας τις σχεδιαστικές της φιλοδοξίες, η Xiaomi παρουσίασε επίσης το Xiaomi Vision Gran Turismo, ένα οραματιστικό ηλεκτρικό hypercar concept που δημιουργήθηκε για τη θρυλική σειρά Gran Turismo.

Βασικό σημείο της παρούσας ανακοίνωσης είναι και η παρουσίαση, από τη Xiaomi, μιας σημαντικής εξέλιξης στη συνεργασία της με τη Leica, η οποία, από το εξαιρετικά επιτυχημένο πλαίσιο κοινής έρευνας και ανάπτυξης, έχει αναβαθμιστεί σε ένα νέο μοντέλο στρατηγικής συν-δημιουργίας, αντανακλώντας μια βαθύτερη, ολοκληρωμένη συνεργασία.

Κατασκευασμένα με βάση αυτό το αναβαθμισμένο μοντέλο, τα Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra και Leica Leitzphone powered by Xiaomi θέτουν ένα νέο σημείο αναφοράς για την κινητή φωτογραφία, συνδυάζοντας κορυφαία απόδοση απεικόνισης με κομψούς σχεδιασμούς και ανθεκτικά, εργονομικά εκλεπτυσμένα σχέδια. Με την υποστήριξη της εμπειρίας της Leica στον τομέα της απεικόνισης, που ξεπερνά τον αιώνα, η σειρά Xiaomi 17 προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία smartphone κορυφαίου επιπέδου, με κορυφαίες δυνατότητες φωτογραφίας και βίντεο στον πυρήνα της.

Διαχρονικός σχεδιασμός πίσω από την απαράμιλλη δομή Xiaomi Guardian

Το Xiaomi 17 Ultra, το λεπτότερο και ελαφρύτερο Xiaomi Ultra μέχρι σήμερα, έχει πάχος μόλις 8,29 χιλιοστά και ζυγίζει μόλις 218,4 γραμμάρια, με εκλεπτυσμένο, εντελώς επίπεδο σώμα με εξαιρετικά λεπτές άκρες και μια νέα, μικρότερη και πιο διακριτική θήκη για την κάμερα. Πέρα από την εντυπωσιακή του εμφάνιση, το Xiaomi Guardian Structure εξασφαλίζει ισχυρή ανθεκτικότητα με το Xiaomi Shield Glass 3.0, προσφέροντας 30% μεγαλύτερη αντοχή σε πτώσεις από το Xiaomi 15 Ultra, πλάτη από υαλοβάμβακα υψηλής αντοχής, πλαίσιο από κράμα αλουμινίου και βαθμολογία IP68 για ολοκληρωμένη προστασία από σκόνη και υγρασία.

Για ακόμα πιο συμπαγή εμπειρία απεικόνισης και τεχνολογίας, το Xiaomi 17 έχει πάχος 8,06 χιλιοστά και ζυγίζει μόλις 191 γραμμάρια, παρά την υψηλή υπολογιστική ισχύ, τις προηγμένες δυνατότητες απεικόνισης και την ανθεκτική μπαταρία του. Διατίθεται σε εντυπωσιακές χρωματικές επιλογές, Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue και Black, διαθέτει επανασχεδιασμένη διακόσμηση κάμερας, σημαντικά μειωμένη καμπυλότητα στη μετάβαση του πλαισίου και εξαιρετικά λεπτές άκρες 1,18 χιλιοστού. Εκτός από τον κομψό, τολμηρό και εντυπωσιακό σχεδιασμό, το Xiaomi 17 είναι κατασκευασμένο για να αντέχει, με δομή Xiaomi Guardian Structure που διαθέτει πλαίσιο αλουμινίου 6M42, γυαλί Xiaomi Shield Glass και πιστοποίηση IP68, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και σιγουριά.

Xiaomi × Leica: Μια πρωτοποριακή συνεργασία στον τομέα της απεικόνισης

Η Xiaomi συνεχίζει τη συνεργασία της με τη Leica για να προσφέρει μια επαγγελματική εμπειρία απεικόνισης στη σειρά Xiaomi 17. Βασισμένη στην επεξεργασία και διαμόρφωση των οπτικών φακών Leica UltraPure, η σειρά Xiaomi 17 λειτουργεί αξιόπιστα σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών φωτισμού, διατηρώντας τις λεπτομέρειες τόσο σε σκηνές με έντονο φως όσο και σε σκηνές με χαμηλό φωτισμό. Η διαμόρφωση φακών υψηλής ποιότητας με επίστρωση πολλαπλών στρωμάτων συμβάλλει στη μείωση των αντανακλάσεων και των οπτικών παρεμβολών, επιτρέποντας στο καθαρότερο φως να φτάσει στον αισθητήρα. Η απεικόνιση σε όλη τη σειρά υποστηρίζεται από εργαλεία, όπως το AI Creativity Assistant και οι λειτουργίες Xiaomi HyperConnect, συμπεριλαμβανομένης της κοινής χρήσης αρχείων και της ρύθμισης Multicam, επιτρέποντας μια πιο ευέλικτη ροή εργασίας λήψης και επεξεργασίας.

Στο πνεύμα της πλούσιας φωτογραφικής κληρονομιάς της Leica, το κορυφαίο σύστημα κάμερας του Xiaomi 17 Ultra μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με δύο αναβαθμισμένα πρόσθετα εργαλεία: το νέο Xiaomi 17 Ultra Photography Kit διαθέτει σημαντικά ελαφρύτερο, πιο συμπαγή σχεδιασμό, και περιλαμβάνει έναν ιμάντα καρπού, ένα προσαρμόσιμο κλείστρο δύο σταδίων, ένα ειδικό κουμπί βίντεο και βαθμολογία IP54, όλα εμπνευσμένα από επαγγελματικές κάμερες, και είναι διαθέσιμο σε διάφορα χρώματα. Για τους αφοσιωμένους φαν, το Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro αναβαθμίζει την εμπειρία με μια premium, αντιολισθητική λαβή από PU δέρμα που θυμίζει τα εμβληματικά σώματα της Leica, μια ενσωματωμένη μπαταρία 2000mAh (typ), ένα αποσπώμενο κουμπί κλείστρου για προσαρμοσμένη εργονομία και μια μοναδική διεπαφή χρήστη Fastshot mode, που προσφέρει ολοκληρωμένο έλεγχο για επαγγελματική λήψη.

Ελίτ απόδοση και πρωτοποριακή ισχύ

Πίσω από κάθε μέλος της σειράς Xiaomi 17 βρίσκεται o κορυφαίος επεξεργαστής της αγοράς Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform που προσφέρει απαράμιλλη απόδοση και το πιο προηγμένο σύνολο χαρακτηριστικών που υπάρχει σε ένα SoC για κινητά. Ο υψηλής απόδοσης, ειδικά κατασκευασμένος επεξεργαστής τρίτης γενιάς Qualcomm Oryon, η GPU Qualcomm Adreno επόμενης γενιάς, η προηγμένη NPU Qualcomm Hexagon, η μνήμη RAM και ο αποθηκευτικός χώρος είναι κατάλληλα για τις πιο απαιτητικές κινητές εργασίες και ικανοποιούν εύκολα τις ανάγκες των χρηστών, όπως γρήγορη λήψη φωτογραφιών και βίντεο, βιντεοκλήσεις υψηλής ευκρίνειας, πολυδιεργασία υψηλής παραγωγικότητας και παιχνίδια που απαιτούν πολλούς πόρους. Η σειρά Xiaomi 17 εισάγει το HyperCharge έως 100W και, επιπλέον, τη φόρτιση PD-PPS 100W, η οποία ανοίγει ένα ευρύ φάσμα συμβατών φορτιστών.

Η σειρά Xiaomi 17 εισάγει μια νέα γενιά ισχύος με την επαναστατική μπαταρία Xiaomi Surge, η οποία διαθέτει κορυφαία στην αγορά περιεκτικότητα σε πυρίτιο 16% για αξιοσημείωτη ενεργειακή πυκνότητα και μακροζωία. Το Xiaomi 17 Ultra διαθέτει μια τεράστια μπαταρία χωρητικότητας 6000mAh (typ), που υποστηρίζει ενσύρματη φόρτιση HyperCharge 90W και ασύρματη φόρτιση HyperCharge 50W, ενώ το Xiaomi 17 διαθέτει μια ακόμη μεγαλύτερη μπαταρία, χωρητικότητας 6330mAh (typ), με ενσύρματη φόρτιση HyperCharge 100W και ασύρματη φόρτιση HyperCharge 50W. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία μπαταρίας συμβάλλει στον λεπτό και ελαφρύ σχεδιασμό της σειράς, εξασφαλίζοντας μια ομαλή, πλούσια σε χαρακτηριστικά εμπειρία με γρήγορη παροχή ισχύος.



Εξελιγμένη τεχνολογία οθόνης

Εξοπλισμένη με οθόνες σχεδιασμένες να ταιριάζουν με τις δυνατότητες απεικόνισης και απόδοσης, η σειρά Xiaomi 17 διαθέτει ειδικά κατασκευασμένα πάνελ OLED με μέγιστη φωτεινότητα έως 3.500 nits, εξασφαλίζοντας καθαρή ορατότητα σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού. Ο ρυθμός ανανέωσης LTPO 1–120Hz, σε συνδυασμό με τη μείωση της έντασης DC, προσφέρει ομαλή, άνετη οπτική εμπειρία με ελάχιστη καταπόνηση των ματιών κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης. Η σειρά παρουσιάζει την προσαρμοσμένη οθόνη M10 της Xiaomi, η οποία προσφέρει υψηλότερη φωτεινότητα με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση. Το Xiaomi 17 Ultra παρουσιάζει επίσης για πρώτη φορά την τεχνολογία Xiaomi HyperRGB, μια επανασχεδιασμένη διάταξη υπο-εικονοστοιχείων OLED που βελτιώνει την ευκρίνεια και βελτιστοποιεί περαιτέρω την κατανάλωση ενέργειας, ενισχύοντας τη φήμη της Xiaomi για ευκρινείς, ζωντανές οθόνες.



Το Leica Leitzphone με την υποστήριξη της Xiaomi

Με την ευκαιρία της 100ης επετείου της Leica, η Εταιρεία συνεργάστηκε με την Xiaomi για να μεταφέρει την εμβληματική κληρονομιά και τη φιλοσοφία σχεδιασμού της σε μια πρωτοποριακή κινητή συσκευή. Αυτή η πρώτη στον κλάδο κοινή ανάπτυξη τοποθετεί την κλασική προσέγγιση της Leica στην καταγραφή εικόνων στο επίκεντρο της συσκευής, συνδυάζοντας έναν αιώνα εμπειρίας με τη σύγχρονη τεχνολογία. Το Leica Leitzphone powered by Xiaomi διαθέτει ανθεκτικό σώμα από κράμα αλουμινίου με φινίρισμα από ανοδιωμένο νικέλιο, αντανακλώντας την κληρονομιά της Leica σε κάθε λεπτομέρεια.

Από την πλευρά του λογισμικού, μια ανανεωμένη διεπαφή ρυθμισμένη από τη Leica προσφέρει εικόνες με έμφαση στην απόδοση και την καλλιτεχνία, που είναι απολαυστικές τόσο για τους ερασιτέχνες φωτογράφους όσο και για τους έμπειρους επαγγελματίες. Σημειωτέον, το Leica Leitzphone powered by Xiaomi διαθέτει ένα καινοτόμο Leica Camera Ring, ένα φυσικό καντράν με φινίρισμα με ραβδώσεις, που το κάνει να μοιάζει με μια πραγματική φωτογραφική μηχανή με ζουμ στο χέρι. Το τηλέφωνο εισάγει επίσης τη λειτουργία Leica Essential, αναδημιουργώντας την ποιότητα εικόνας και το φωτογραφικό στυλ των εμβληματικών φωτογραφικών μηχανών Leica, συμπεριλαμβανομένων των Leica M9 και Leica M3 (με φιλμ MONOPAN 50).



Xiaomi Vision Gran Turismo: Ένα hypercar που εξάπτει τη φαντασία

Συνεχίζοντας τη συνεργασία της με το Gran Turismo 7 και την Polyphony Digital Inc., η Xiaomi παρουσίασε το πρώτο της hypercar για τη φημισμένη πλατφόρμα προσομοίωσης αγώνων. Μετά από πρόσκληση του Kazunori Yamauchi, παραγωγού της σειράς Gran Turismo, η Xiaomi συμμετέχει στο πρόγραμμα Vision Gran Turismo, καθιστώντας την πρώτη τεχνολογική μάρκα που συμβάλλει σε αυτή την ελίτ και ονειρική συλλογή, από τους πιο οραματιστές κατασκευαστές αυτοκινήτων στον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο Tianyuan Li, Design Head της Xiaomi EV, αποκάλυψε το Xiaomi Vision Gran Turismo, το 36ο brand που συμμετέχει στο project και το 51ο Vision Gran Turismo concept vehicle που έχει δημιουργηθεί για τη θρυλική σειρά.

Το Xiaomi Vision Gran Turismo είναι ένα concept ηλεκτρικό hypercar σμιλεμένο από τον άνεμο. Η καμπίνα του σε σχήμα σταγόνας είναι ενσωματωμένη σε ένα αμάξωμα σμιλεμένο με εγκοπές και αεραγωγούς, σχηματίζοντας αεροδυναμικά κανάλια σε όλο το όχημα. Το χαρακτηριστικό πίσω φανάρι σε σχήμα halo λειτουργεί τόσο ως οπτικό σύμβολο όσο και ως τεράστια έξοδος αέρα. Μαζί με καινοτομίες όπως το Active Wake Control System και τα Accretion Rims, το αυτοκίνητο επιτυγχάνει συντελεστή οπισθέλκουσας 0,29, δύναμη πίεσης -1,2 και βαθμολογία αεροδυναμικής απόδοσης 4,1 μέσω επαναληπτικών προσομοιωμένων δοκιμών, φτάνοντας σε νέα ύψη στην εξισορρόπηση της χαμηλής οπισθέλκουσας και της υψηλής δύναμης πίεσης για τα ηλεκτρικά hypercars.

Στο εσωτερικό, η Xiaomi παρουσιάζει το concept «Sofa Racer». Το ταμπλό, τα πάνελ των θυρών και τα καθίσματα ενώνουν σε ένα συνεκτικό σύνολο, μια καμπίνα που μοιάζει με κουκούλι και αγκαλιάζει απαλά τον οδηγό. Εξοπλισμένο με έξυπνες λειτουργίες, όπως το Xiaomi Pulse, που αλληλεπιδρά με τον οδηγό μέσω φωτός και ήχου, ο χώρος δημιουργεί μια εμπειρία που μπορεί να περιγραφεί ως αγώνας σε έναν καναπέ. Πιστό στην οικογένεια Xiaomi, είναι πλήρως ενσωματωμένο στο έξυπνο οικοσύστημα «Human x Car x Home». Αντιλαμβάνεται την κατάσταση του οδηγού και προσαρμόζεται στη διάθεσή του, μετατρέποντας το αυτοκίνητο από ένα απλό εργαλείο σε έναν διαισθητικό σύντροφο.



To Xiaomi Pad 8

Η Xiaomi ανακοίνωσε τα Xiaomi Pad 8 και Xiaomi Pad 8 Pro, την τελευταία σειρά tablet με τεχνητή νοημοσύνη για ελαφριά παραγωγικότητα, τα πιο ισχυρά και λεπτά tablet που έχει λανσάρει ποτέ η Εταιρεία στη διεθνή αγορά. Σχεδιασμένη τόσο για επαγγελματίες όσο και για καθημερινούς χρήστες, αυτή η νέα σειρά συνδυάζει κορυφαία απόδοση με κομψή φορητότητα, καθιστώντας την ιδανική σύντροφο για παραγωγικότητα εν κινήσει. Ως μέρος του ευρύτερου οικοσυστήματος έξυπνου υλικού της Xiaomi, η σειρά Xiaomi Pad 8 κληρονομεί την πρωτοποριακή τεχνολογία που αναπτύχθηκε για τα smartphone της Xiaomi. Η σειρά Xiaomi Pad 8 διαθέτει εντυπωσιακή οθόνη 11,2 ιντσών 3,2K, με φωτεινότητα έως 800 nits και ομαλή ανανέωση 144Hz. Με εξαιρετικά λεπτό προφίλ μόλις 5,75 mm και βάρος μόνο 485 g, αυτά τα tablet είναι σχεδιασμένα για να σας συνοδεύουν όπου κι αν πάτε, χωρούν εύκολα στην τσάντα σας, αλλά είναι γεμάτα δύναμη. Παρά το γεγονός ότι είναι λεπτότερα και ελαφρύτερα από την προηγούμενη γενιά, και τα δύο μοντέλα είναι εξοπλισμένα με μια μεγάλη μπαταρία 9.200 mAh, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη χωρητικότητα για περισσότερη χρήση.



To Xiaomi Electric Scooter 6 με το Ultra μοντέλο που ξεχωρίζει

Σχεδιασμένη για να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες και τρόπους ζωής, η σειρά Xiaomi Electric Scooter 6 προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα υψηλής απόδοσης, φορητών και βασικού επιπέδου μοντέλων. Η σειρά περιλαμβάνει τα Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, Xiaomi Electric Scooter 6 Max, Xiaomi Electric Scooter 6 Pro, Xiaomi Electric Scooter 6 και Xiaomi Electric Scooter 6 Lite, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν ομαλή και άνετη οδήγηση και συνδυάζουν την καθημερινή πρακτικότητα με την αξιόπιστη ασφάλεια, καθιστώντας την αστική κινητικότητα εύκολη και απολαυστική για οδηγούς όλων των επιπέδων. Η ναυαρχίδα της σειράς, το Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, θέτει νέα πρότυπα για τις μετακινήσεις υψηλής απόδοσης. Με μέγιστη ισχύ στα 1200W και λειτουργία Boost, προσφέρει σίγουρη επιτάχυνση και ικανότητα εύκολης ανόδου σε γέφυρες, ράμπες και ανηφόρες. Τα μεγάλα ελαστικά 12 ιντσών για όλα τα εδάφη και η ανάρτηση διπλού ψαλιδιού, παρέχουν σταθερότητα και άνεση σε ποικίλες επιφάνειες, ενώ η μέγιστη αυτονομία έως 75 χλμ. και η γρήγορη φόρτιση που παρέχει ενέργεια για έως 30 χλμ. σε μία ώρα, εξασφαλίζουν καθημερινές διαδρομές με ελάχιστο χρόνο διακοπής.



Το Xiaomi Watch 5 έρχεται με Wear OS

Με την τελευταία έκδοση Wear OS by Google (Wear OS 6), το Xiaomi Watch 5 προσφέρει κορυφαία εμπειρία smartwatch, συνδυάζοντας την αντιληπτική αλληλεπίδραση με την απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες της Google. Οι βελτιστοποιημένες εφαρμογές Google, όπως το Google Calendar, το Play και το Maps, επιτρέπουν χρήση από τον καρπό, ενώ το Google Wallet με NFC υποστηρίζει γρήγορες και βολικές ανέπαφες πληρωμές. Ως το πρώτο smartwatch της Xiaomi που διαθέτει το Google Gemini κατευθείαν από το κουτί, το Xiaomi Watch 5 προσφέρει φυσική, hands-free βοήθεια για καθημερινές εργασίες, πληροφορίες και πλοήγηση — όλα χωρίς να χρειάζεται να ψάχνετε το τηλέφωνό σας.

Η αλληλεπίδραση βελτιώνεται χάρη στις προηγμένες, γρήγορες κινήσεις που υποστηρίζονται από αισθητήρες EMG, IMU και PPG, επιτρέποντας την εκτέλεση βασικών ενεργειών με απλές κινήσεις του χεριού ή του καρπού. Μέσω 2 γενικών και 2 προσαρμοσμένων κινήσεων των χεριών, Pinch Twice και Rub Twice και Snap Fingers, Shake Wrist και Rotate Wrist, οι χρήστες μπορούν να απορρίψουν κλήσεις, να βάλουν το ξυπνητήρι στη σίγαση, να ξεκινήσουν προπονήσεις, να ελέγχουν εξ αποστάσεως την κάμερα για φωτογραφίες και εγγραφές ή να έχουν πρόσβαση σε συμβατές εφαρμογές Google, όπως Google Gemini, Google Wallet και YouTube Music, απολαμβάνοντας μια πιο ομαλή και hands-free εμπειρία σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο απρόσκοπτος έλεγχος μεταξύ συσκευών επιτυγχάνεται περαιτέρω με το Xiaomi HyperConnect, όπως η απομακρυσμένη πρόσβαση στην κάμερα του τηλεφώνου για φωτογραφίες και εγγραφές, και η διαχείριση συνδεδεμένων συσκευών μέσω του Xiaomi Smart Hub.



Το λεπτό μαγνητικό Power Bank

Το Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W επαναπροσδιορίζει τη φορητή φόρτιση με ένα εξαιρετικά λεπτό, ελαφρύ σχεδιασμό, κατασκευασμένο για καθημερινή κινητικότητα. Με πάχος μόλις 6 mm και βάρος 98 g, η συμπαγής, μεγέθους κάρτας, μορφή του χωράει εύκολα σε τσέπες ή μικρές τσάντες, καθιστώντας το ένα βολικό σύντροφο για μετακινήσεις, ταξίδια και πολύωρη απομάκρυνση από τη βάση. Σχεδιασμένο για τον σύγχρονο τρόπο ζωής, το power bank υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση μέσω ασύρματων και ενσύρματων μεθόδων και προσφέρει ταυτόχρονη ενσύρματη και ασύρματη έξοδο.

Με ασύρματη γρήγορη φόρτιση έως 15W και ενσύρματη φόρτιση USB-C υψηλής ταχύτητας, παρέχει αποτελεσματική ισχύ όταν ο χρόνος είναι περιορισμένος, ενώ η μαγνητική ευθυγράμμιση εξασφαλίζει σταθερή φόρτιση και άνετη χρήση με το ένα χέρι. Παρά τον ελάχιστο όγκο του, το Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W διαθέτει μπαταρία υψηλής πυκνότητας 5000mAh με 16% περιεκτικότητα σε πυρίτιο-άνθρακα, υποστηριζόμενη από προηγμένη θερμική διαχείριση και πολλά επίπεδα προστασίας για αξιόπιστη, σταθερή απόδοση. Διαθέτει εκλεπτυσμένο φινίρισμα και σώμα από κράμα αλουμινίου με κομψές επιλογές χρωμάτων και εξισορροπεί τη φορητότητα, την απόδοση και την ανθεκτικότητα, καθιστώντας την αξιόπιστη τροφοδοσία εύκολη στη μεταφορά όπου κι αν σας οδηγήσει η μέρα.



Επιβεβαιώθηκε το Xiaomi Tag

Το Xiaomi Tag προσφέρει μια απλή, αξιόπιστη εμπειρία παρακολούθησης που ενσωματώνεται απρόσκοπτα στην καθημερινή ζωή. Συμβατό με το Apple Find My ή το Google Android Find Hub, το Xiaomi Tag λειτουργεί στο οικοσύστημα iOS ή Android που έχει επιλέξει ο χρήστης, επιτρέποντας την εύκολη παρακολούθηση της θέσης καθημερινών αντικειμένων, όπως κλειδιά, τσάντες ή αποσκευές, μέσω γνωστών πλατφορμών. Εξοπλισμένο με έξυπνες δυνατότητες εντοπισμού, το Xiaomi Tag υποστηρίζει την απομακρυσμένη εύρεση αντικειμένων, τη λειτουργία απώλειας, τη συνεργατική εύρεση (collaborative finding) και την ενισχυμένη προστασία της ιδιωτικότητας.

Όταν είναι συνδεδεμένο με ένα smartphone και βρίσκεται εντός της εμβέλειας του Bluetooth, προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να εντοπίσουν εύκολα το Xiaomi Tag και να ενεργοποιήσουν έναν ήχο μέσω της εφαρμογής Apple Find My ή του Google Android Find Hub. Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση, το Xiaomi Tag διαθέτει συμπαγή και ελαφριά μορφή με μεταλλικό εξωτερικό δακτύλιο και μινιμαλιστικό σώμα. Με βάρος περίπου 10 g, προσαρμόζεται εύκολα σε κλειδιά, σακίδια ή αποσκευές χωρίς να προσθέτει όγκο, ενώ ο ενσωματωμένος σχεδιασμός για αγκίστρωση και επισήμανση εξασφαλίζει ότι είναι έτοιμο για χρήση αμέσως μετά την αγορά. Κατασκευασμένο για πραγματική αξιοπιστία, το Xiaomi Tag προσφέρει διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και πάνω από ένα έτος με αντικαταστάσιμη μπαταρία CR2032 και αντοχή στη σκόνη και το νερό IP67.



REDMI Buds 8 Pro: Εντυπωσιακός ήχος με έξυπνο έλεγχο θορύβου

Σχεδιασμένα για να προσφέρουν πλούσιο, λεπτομερή ήχο και εντυπωσιακή ακουστική εμπειρία σε καθημερινές καταστάσεις, τα REDMI Buds 8 Pro διαθέτουν αναβαθμισμένη ομοαξονική διαμόρφωση τριπλού driver (coaxial triple-driver configuration) που προσφέρει βαθύτερα μπάσα, καθαρότερη φωνή και ισορροπημένο ήχο σε όλες τις συχνότητες. Με υποστήριξη για Dolby Audio,τα REDMI Buds 8 Pro μπορούν να προσθέσουν διαστατικότητα και καθαρότητα στην ηχητική σας εμπειρία, για ψυχαγωγία όπως ταινίες, βίντεο και παιχνίδια, καθώς και να προσφέρουν διαλόγους με καθαρή ευκρίνεια, καθιστώντας τους πιο ζωντανούς και αληθινούς.

Η απόδοση του ήχου surround ενισχύεται περαιτέρω από μια ανεξάρτητη μονάδα επεξεργασίας ήχου που είναι ενσωματωμένη σε κάθε ακουστικό, εξασφαλίζοντας σταθερή ποιότητα ήχου σε διαφορετικές μάρκες smartphone και εφαρμογές. Επιπλέον, διαθέτουν Xiaomi dimensional audio,προσφέροντας πολλαπλές ειδικές λειτουργίες χωρικού ήχου, προσαρμοσμένες σε διαφορετικά σενάρια ακρόασης — συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας Standard για ισορροπημένη καθημερινή χρήση, της λειτουργίας Music για βελτιωμένες φωνές και μπάσα, της λειτουργίας Video για πιο κινηματογραφικό ηχητικό πεδίο, της λειτουργίας Game για ακριβείς χωρικές ενδείξεις και της λειτουργίας Audiobooks για πιο καθαρή και εστιασμένη αναπαραγωγή φωνής.