«Η ξηρασία εγκαθίσταται»: Γαλλίδα αστροναύτης βλέπει την κλιματική κρίση από το Διάστημα

Την ανησυχία της για τον αντίκτυπο των ανθρώπων στο περιβάλλον και τις επιπτώσεις που θα έχει για την κλιματική κρίση εξέφρασε κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) η Γαλλίδα αστροναύτης Σοφί Αντενό.

Όπως σχολίασε μιλώντας σε περίπου 100 μαθητές, στο Εθνικό Κέντρο Διαστημικών Σπουδών στην Τουλούζη, βλέπει «την ξηρασία να εγκαθίσταται». «Βλέπουμε σίγουρα το σημάδι του ανθρώπου στη φύση, βλέπουμε κυρίως τα δάση που μεταμορφώνονται, βλέπουμε τις καλλιέργειες και βλέπουμε επίσης την ξηρασία που εγκαθίσταται», αφηγήθηκε η αστροναύτης.

Η 43χρονη Γαλλίδα επιστήμονας βρίσκεται σε αποστολή στον ISS από τον Φεβρουάριο και όπως περιέγραψε εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από τη χρήση του νερού για γεωργικούς σκοπούς: «Τα συστήματα άρδευσης με τους κύκλους άρδευσης που χρησιμοποιούν οι αγρότες, είναι πραγματικά εντυπωσιακό να τα βλέπεις όλα αυτά».

Ταυτόχρονα, η Αντενό αφιέρωσε περίπου 20 λεπτά στους μαθητές, που την παρακολουθούσαν σε μια τεράστια οθόνη, ενώ αιωρείτο στη μέση του σταθμού, κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας, η μοναδική απόδειξη της διαστημικής της αποστολής.

Τα ερωτήματα των μαθητών, που ήταν από το δημοτικό έως το λύκειο, κυμαίνονταν από την τεχνική επικοινωνίας από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με τη Γη, έως σε πιο πεζά θέματα, όπως ο ύπνος.

«Όταν έφθασα εδώ, δεν ήξερα καθόλου πώς θα επηρεαζόταν ο ύπνος, όμως, στην πραγματικότητα, εντέλει, σας διαβεβαιώνω, κοιμόμαστε πολύ πολύ καλά στο διάστημα», απάντησε σε έναν νέο, στον οποίο εξήγησε πως κοιμάται με τον υπνόσακο κρεμασμένο σε έναν τοίχο, προκειμένου να μην αιωρείται λόγω των συνθηκών μηδενικής βαρύτητας μέσα στον σταθμό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ