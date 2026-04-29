Η Yamaha υποστηρικτής των ομάδων FSTUC

Η Yamaha Motor Greece και η Yamaha Motor Europe επιβεβαιώνουν έμπρακτα τη δέσμευσή τους στη νέα γενιά μηχανικών, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που προάγουν την καινοτομία και την εξέλιξη στον χώρο της μηχανοκίνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσω της Yamaha Motor Greece, μέλους του Ομίλου Μοτοδυναμική, παραδόθηκαν δύο κινητήρες CP2 σε δύο φοιτητικές ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στον διεθνή διαγωνισμό Formula Student. Η ομάδα FSTUC (Formula Students Technical University of Crete) ιδρύθηκε το 2020 και αποτελεί την αγωνιστική ομάδα Formula Student του Πολυτεχνείου Κρήτης. Μέχρι σήμερα έχει κατασκευάσει τρία καινοτόμα αγωνιστικά μονοθέσια και έχει συμμετάσχει σε διεθνείς αγώνες στην Ιταλία, την Κροατία και την Ελλάδα. Για την φετινή χρονιά, η ομάδα αναπτύσσει το τέταρτο μονοθέσιό της, στοχεύοντας σε ακόμη υψηλότερες επιδόσεις.

Φωτογραφία αρχείου από τον αγώνα Formula Student στην Αυστρία

Παράλληλα η Minautor Racing Team, μία δυναμική, νεοσύστατη ομάδα φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, πραγματοποιεί φέτος την πρώτη της συμμετοχή στο Formula Student ξεκινώντας το δικό της ταξίδι στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο διαγωνισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς παγκοσμίως στον τομέα της μηχανικής, καλώντας τις ομάδες να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να αγωνιστούν με μονοθέσια οχήματα τύπου Formula. Δεν πρόκειται απλώς για έναν αγώνα ταχύτητας, αλλά για μια ολοκληρωμένη δοκιμασία που αξιολογεί την τεχνική αρτιότητα, την καινοτομία και τη διαχείριση έργου, προετοιμάζοντας τους φοιτητές για τη σύγχρονη βιομηχανία.

Η χορήγηση των κινητήρων CP2, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε εμβληματικά μοντέλα της Yamaha όπως τα MT-07, TRACER 7 και R7, συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη των προδιαγραφών του διαγωνισμού, προσφέροντας παράλληλα υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας και απόδοσης, καθιστώντας τους ιδανικούς για τις απαιτήσεις του θεσμού.

H Minautor Racing Team, μία δυναμική, νεοσύστατη ομάδα φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, πραγματοποιεί φέτος την πρώτη της συμμετοχή στο Formula Student

Κατά την παράδοση των κινητήρων πραγματοποιήθηκε παρουσίαση τόσο του κινητήρα CP2 όσο και της τεχνολογίας αυτόματης αλλαγής ταχυτήτων Y-AMT που χρησιμοποιεί η Yamaha, δίνοντας στους φοιτητές την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Μοτοδυναμική, όπου η στήριξη της παιδείας αποτελεί βασικό πυλώνα. Μέσα από ενέργειες όπως αυτή, ο Όμιλος υποστηρίζει τη νέα γενιά και συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της καινοτομίας και στην εξέλιξη των μελλοντικών επαγγελματιών της μηχανοκίνησης.