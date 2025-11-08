Η Ύδρα τίμησε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έλαβε το μετάλλιο του Δήμου - Και ο Αργυρός στην τελετή

H νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) βρέθηκε το Σάββατο (8/11) στην Ύδρα όπου βραβεύτηκε από την τοπική δημοτική αρχή.

Η επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα έλαβε τιμητικό μετάλλιο από τον Δήμο Ύδρας σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης για δύο Αμερικανούς φιλέλληνες, William Washington και George Jarvis, οι οποίοι συνέδραμαν την επαναστατική δράση του νησιού κατά την διάρκεια του Εθνικοαπελευθωτικού Αγώνα.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Γιώργος Κουκουδάκης τόνισε:

«Είχαμε τη μεγάλη τιμή να υποδεχτούμε σήμερα (08/11/2025) στο ιστορικό δημαρχείο μας την Α.Ε. Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) στην Ελλάδα κ. Kimberly Guilfoyle. Σε μια σεμνή τελετή της επιδώσαμε το Μετάλλιο του Δήμου μας, σε ένδειξη τιμής και Ευγνωμοσύνης για τους δύο Αμερικανούς Φιλέλληνες, William Washington και George Jarvis, οι οποίοι συνέδραμαν την Επαναστατική Δράση των Υδραίων κατά την διάρκεια του Εθνικοαπελευθωτικού μας Αγώνα. Αυτό το οποίο υπογραμμίστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης είναι οι ιδιαίτερα στενοί ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί μεταξύ των ΗΠΑ και της Ύδρας. Η κ. Guilfoyle εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη μοναδικότητα του Νησιού μας και δήλωσε ότι σκοπεύει να το επισκεφθεί πάλι σύντομα».

Παρόντες στην σεμνή τελετή ήταν αξιωματούχοι του Δήμου Ύδρας, μέλη συνοδείας από την πρεσβεία των ΗΠΑ, ο γιος της Κίμπερλι Γκιλφόιλ αλλά και ο τραγουδιστής, Κωνσταντίνος Αργυρός.