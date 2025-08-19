Η υπερβολική κατανάλωση αυτού του αγαπημένου φαγητού μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο διαβήτη

Ίσως θα πρέπει να το σκεφτείτε δύο φορές πριν απλώσετε το χέρι για να τσιμπήσετε και την τελευταία τηγανητή πατάτα που έχει απομείνει στο πιάτο. Μια νέα μελέτη από ομάδα ερευνητών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ διαπίστωσε ότι η υπερβολική κατανάλωση τηγανητής πατάτας σχετίζεται με σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.



Στη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο BMJ, οι ερευνητές ανέλυσαν διατροφικά δεδομένα 205.000 νοσηλευτών και επαγγελματιών υγείας, τα οποία υποβλήθηκαν από τους ίδιους, για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, γεγονός που την καθιστά μία από τις πιο ολοκληρωμένες μελέτες σχετικά με την πρόσληψη πατάτας και τον διαβήτη μέχρι σήμερα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι έτρωγαν τρεις μερίδες βραστές, πουρέ ή ψητές πατάτες την εβδομάδα είχαν οριακά αυξημένο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2, της τάξης του 1%. Ωστόσο, οι ερωτηθέντες που έτρωγαν τρεις μερίδες τηγανητές πατάτες την εβδομάδα είχαν 20% κίνδυνο.

«Το σημαντικό συμπέρασμα; Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες», λέει ο Seyed Mohammad Mousavi, επικεφαλής ερευνητής και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο τμήμα διατροφής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.



Αν τα ευρήματα της έρευνας σας προβληματίζουν, μην ανησυχείτε: Υπάρχουν κάποιες προειδοποιήσεις που μπορεί να σας ηρεμήσουν. Χρειάζεται λοιπόν να ανησυχείτε αν τρώτε τηγανητές πατάτες μόνο περιστασιακά -ή αν προτιμάτε τις γλυκοπατάτες; Και αν πρόκειται να συνεχίσετε να τρώτε τηγανητές πατάτες ούτως ή άλλως, υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τον κίνδυνο διαβήτη; Οι ειδικοί απαντούν μέσω του National Geographic σε αυτά τα ερωτήματα.

Unsplash

Γιατί οι πατάτες είναι η κύρια αιτία διαβήτη;

Οι επιστήμονες υποψιάζονται εδώ και χρόνια ότι οι λευκές πατάτες θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Αυτό συμβαίνει επειδή, όταν το σώμα μας διασπά το άμυλο πατάτας, αυτό μετατρέπεται γρήγορα σε γλυκόζη που εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματός μας και μπορεί να προκαλέσει απότομη αύξηση της ινσουλίνης μας.



Για να μάθει περισσότερα σχετικά με αυτή τη σχέση, η ομάδα του Mousavi βασίστηκε σε μια μελέτη του 2015 που είχε εξετάσει προηγουμένως αυτό το ερώτημα χρησιμοποιώντας τα ίδια δεδομένα έρευνας. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η μελέτη του BMJ παρακολούθησε τους συμμετέχοντες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και περιελάμβανε 7.000 ερωτηθέντες με νέες περιπτώσεις διαβήτη τύπου 2.

Η μελέτη του Mousavi διεξήγαγε επίσης μια πρόσθετη μετα-ανάλυση παρόμοιας έρευνας παγκοσμίως. «Αυτό μας επέτρεψε να ξεπεράσουμε τον θόρυβο και να δείξουμε ότι ο αυξημένος κίνδυνος διαβήτη επικεντρώνεται πραγματικά στις τηγανητές πατάτες, όχι σε όλες τις πατάτες», λέει ο Mousavi.

Ο Pratik Pokharel, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Καρκίνου της Δανίας, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, λέει ότι η έρευνα έρχεται σε συμφωνία με τα ευρήματα της ομάδας του για τις πατάτες. «Η υψηλότερη κατανάλωση τηγανητών πατατών συσχετίστηκε με μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη και μειωμένη ευαισθησία στην ινσουλίνη. Αυτές οι επιδράσεις, με την πάροδο του χρόνου, θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2».

Πρέπει να ανησυχώ αν τρώω πατάτες μόνο μία φορά την εβδομάδα;

Η μελέτη όρισε μια μερίδα τηγανητές πατάτες ως περίπου 110 έως 170 γραμμάρια, ή περίπου μια μεσαία έως μεγάλη μερίδα από αυτές που σερβίρονται σε πολύ γνωστή αλυσίδα fast food. Τρεις μερίδες την εβδομάδα είναι το σημείο όπου οι επιστήμονες εντόπισαν την αύξηση του κινδύνου διαβήτη κατά 20%.



Όπως είναι γνωστό , ωστόσο, οι άνθρωποι δεν τηρούν πάντα τα συνιστώμενα μεγέθη στις μερίδες τους. «Μεγαλώνουμε τα πάντα», λέει ο Walter Willett, συν-συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής επιδημιολογίας και διατροφής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας TH Chan του Χάρβαρντ. Έτσι, ακόμη κι αν τρώτε τηγανητές πατάτες μία φορά την εβδομάδα, ίσως χρειαστεί να προσέξετε.