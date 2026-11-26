Μια σημαντική εξέλιξη στη θεραπευτική αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 1 στα παιδιά έρχεται από τις ΗΠΑ, όπου η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) επέκτεινε την έγκριση ενός φαρμάκου που μπορεί να βοηθήσει τους νεαρούς ασθενείς να διατηρήσουν για μεγαλύτερο διάστημα την ικανότητα του οργανισμού τους να παράγει ινσουλίνη. Πρόκειται για το teplizumab, το οποίο στοχεύει στην ανοσολογική διαδικασία η οποία βρίσκεται πίσω από την εμφάνιση της νόσου. Όπως αναφέρει το SciTech Daily, η νέα έγκριση αφορά παιδιά και εφήβους ηλικίας 8 έως 17 ετών που έχουν διαγνωστεί πρόσφατα με διαβήτη τύπου 1 στο στάδιο 3, δηλαδή όταν έχουν ήδη εμφανιστεί τα συμπτώματα και είναι απαραίτητη η χορήγηση ινσουλίνης.

Η απόφαση της FDA ελήφθη τον Ιούνιο του 2026 μέσω μιας διαδικασίας ταχείας έγκρισης. Βασίστηκε σε ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν ότι το φάρμακο μπορεί να επιβραδύνει την απώλεια των κυττάρων που παράγουν ινσουλίνη, διατηρώντας μέρος της φυσικής παραγωγής της από τον οργανισμό.

Πώς δρα η νέα θεραπεία

Ο διαβήτης τύπου 1 είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα. Αυτό σημαίνει ότι το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο φυσιολογικά προστατεύει τον οργανισμό από λοιμώξεις και άλλους κινδύνους, στρέφεται εναντίον των ίδιων των κυττάρων του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επιτίθεται στα βήτα κύτταρα του παγκρέατος, τα οποία είναι υπεύθυνα για την παραγωγή ινσουλίνης. Η ορμόνη αυτή επιτρέπει στον οργανισμό να αξιοποιεί την ενέργεια που προέρχεται από τις τροφές και συμβάλλει στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Όταν εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα του διαβήτη τύπου 1, δεν έχουν καταστραφεί απαραίτητα όλα τα κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη. Ένα μέρος τους εξακολουθεί να λειτουργεί, αν και η παραγωγή της ορμόνης έχει ήδη μειωθεί σημαντικά.

Εδώ ακριβώς στοχεύει το teplizumab. Το φάρμακο δρα σε συγκεκριμένα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που συμμετέχουν στην επίθεση εναντίον των βήτα κυττάρων. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να περιορίσει τη συνεχιζόμενη καταστροφή τους και να παρατείνει το διάστημα κατά το οποίο ο οργανισμός εξακολουθεί να παράγει κάποια ποσότητα ινσουλίνης. Αυτή η περίοδος είναι γνωστή ως «μήνας του μέλιτος» του διαβήτη. Πρόκειται για το χρονικό διάστημα μετά τη διάγνωση κατά το οποίο ο οργανισμός διατηρεί ακόμη ένα μέρος της φυσικής παραγωγής ινσουλίνης. Η διατήρηση αυτής της λειτουργίας για μεγαλύτερο διάστημα θα μπορούσε να έχει σημαντικά οφέλη για τους ασθενείς.

Τι έδειξε η κλινική δοκιμή σε παιδιά

Τα στοιχεία που οδήγησαν στην επέκταση της έγκρισης προέρχονται από την κλινική μελέτη PROTECT, στην οποία συμμετείχαν 328 παιδιά και έφηβοι με διαβήτη τύπου 1. Οι ερευνητές συνέκριναν δύο ομάδες: εκείνη που έλαβε teplizumab και εκείνη που έλαβε εικονικό φάρμακο (placebo). Στη συνέχεια παρακολούθησαν την πορεία των συμμετεχόντων για 78 εβδομάδες, εξετάζοντας κατά πόσο ο οργανισμός τους εξακολουθούσε να παράγει ινσουλίνη.

Για να αξιολογήσουν αυτή την ικανότητα, μέτρησαν τα επίπεδα του C-πεπτιδίου στο αίμα. Πρόκειται για μια ουσία που παράγεται ταυτόχρονα με την ινσουλίνη και χρησιμοποιείται ως δείκτης της φυσικής παραγωγής της από τον οργανισμό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά που έλαβαν τη νέα θεραπεία διατήρησαν σε μεγαλύτερο βαθμό την παραγωγή ινσουλίνης. Συγκεκριμένα, σχεδόν το 95% όσων πήραν teplizumab εξακολουθούσε να έχει ένα κλινικά σημαντικό επίπεδο φυσικής παραγωγής της ορμόνης. Στην ομάδα που έλαβε placebo, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν περίπου 79%.

Η διαφορά αυτή θεωρείται σημαντική, καθώς προηγούμενες μελέτες σε άτομα με διαβήτη τύπου 1 έχουν συνδέσει τα υψηλότερα επίπεδα C-πεπτιδίου με λιγότερα επεισόδια σοβαρής υπογλυκαιμίας, μικρότερες ανάγκες σε χορηγούμενη ινσουλίνη και χαμηλότερο κίνδυνο ορισμένων επιπλοκών, όπως η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, που επηρεάζει την όραση.

Το κρίσιμο διάστημα μετά τη διάγνωση

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της θεραπείας είναι ότι πρέπει να χορηγηθεί σχετικά σύντομα μετά τη διάγνωση. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις οδηγίες της FDA, η έναρξη της αγωγής πρέπει να γίνει μέσα στο διάστημα των πρώτων οκτώ εβδομάδων. Στην κλινική δοκιμή PROTECT, στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε μέσα στις πρώτες έξι εβδομάδες. Παράλληλα, προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η έγκαιρη χορήγηση του φαρμάκου ενδέχεται να συνδέεται με καλύτερη ανταπόκριση.

Η αγωγή περιλαμβάνει δύο κύκλους θεραπείας, καθένας από τους οποίους διαρκεί 12 ημέρες. Κατά τη διάρκειά τους, οι ασθενείς λαμβάνουν καθημερινά το φάρμακο ενδοφλεβίως, ενώ οι δύο κύκλοι απέχουν συνήθως περίπου έξι μήνες μεταξύ τους.

Ωστόσο, η θεραπεία δεν είναι απαλλαγμένη από ανεπιθύμητες ενέργειες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εξανθήματα, πονοκέφαλος, ναυτία και προσωρινή μείωση των λεμφοκυττάρων, ενός τύπου λευκών αιμοσφαιρίων που συμμετέχουν στην άμυνα του οργανισμού. Υπάρχουν επίσης πιο σοβαροί πιθανοί κίνδυνοι, όπως το σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών, μια έντονη φλεγμονώδης αντίδραση του οργανισμού, λοιμώξεις και επανενεργοποίηση ιών. Για τον λόγο αυτό, η χορήγηση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένες ιατρικές ομάδες και να συνοδεύεται από προσεκτική παρακολούθηση.

Δεν αποτελεί θεραπεία για τον διαβήτη

Η νέα έγκριση συνοδεύεται και από προσπάθεια να ενταχθεί η θεραπεία στην καθημερινή ιατρική πρακτική. Όπως αναφέρει το SciTech Daily, η παιδίατρος και ερευνήτρια Kimber Simmons από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κολοράντο ηγήθηκε μιας ομάδας ειδικών που συνέταξε πρακτικές οδηγίες για τους γιατρούς. Η προσπάθεια αυτή είναι σημαντική, καθώς, όπως επισημαίνει η οργάνωση Breakthrough T1D, μπορεί να χρειαστούν κατά μέσο όρο 17 χρόνια μέχρι μια σημαντική ιατρική ανακάλυψη να υιοθετηθεί ευρέως στην καθημερινή κλινική πρακτική. Η νέα θεραπεία αποτελεί επομένως ένα επιπλέον εργαλείο για την αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 1 στα παιδιά. Το ζητούμενο είναι να αξιοποιηθεί έγκαιρα, χωρίς να διαταράσσεται η συνολική φροντίδα των ασθενών και με στενή συνεργασία ανάμεσα στους γιατρούς και τις οικογένειές τους.