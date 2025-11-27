Yπόκλιση των Ισπανών στον Ολυμπιακό για την εμφάνιση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν... λιοντάρι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, την έκλεισε στα καρέ της στο φινάλε, όμως ο «διαστημικός» Εμπαπέ, έδωσε τη νίκη στη «βασίλισσα», με 4-3.

Τα μέσα στην Ισπανία, έκαναν λόγο για γενναία και θαρραλέα προσέγγιση και εμφάνιση των Πειραιωτών, τονίζοντας ότι... άγχωσαν τη Ρεάλ μέχρι το φινάλε και λίγο έλλειψε να πάρουν αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα έγραψαν τα ΜΜΕ στην Ισπανία:

Marca: «Ο Ολυμπιακός είχε την ομάδα του Αλόνσο στα σχοινιά, παρ'ότι δεν έχει νικήσει ούτε ένα ματς στο Champions League. Δύο ισοπαλίες και αυτό είναι όλο.

Όμως η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έκανε εξαιρετική εντύπωση στη Βαρκελώνη, παρ'όλο που συνετρίβη μετά από μια φαρσοκωμική αποβολή. Είναι μια γενναία και επιθετική ομάδα. Γι’ αυτό μετέτρεψε τα πρώτα λεπτά σε ελληνική τραγωδία».

As: «Στην Αθήνα, η Ρεάλ συνάντησε τον κλασικό Μεντιλίμπαρ. Οι αρχές προηγούνται των παικτών ή των συλλόγων που διαχειρίζεται. Έτσι χρησιμοποίησε το κλασικό του 4-3-2-1, με τιμωρητικό πρέσινγκ ψηλά και προτίμηση στις βαθιές μπαλιές. Οι ομάδες του είναι ακραίες: πολλά κλεψίματα, πολλές ανακτήσεις.

Αυτός ο ρυθμός αποσυντόνισε μια νωθρή, άνευ έμπνευσης Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία αναγκάστηκε να παίξει με βαθιές μπαλιές, μια τακτική με την οποία δυσκολεύεται, λόγω έλλειψης δυνατών παικτών στις μονομαχίες και στις δεύτερες μπάλες».

Sport: «Ο Εμπαπέ και ο Βινίσιους έσωσαν τον Τσάμπι Αλόνσο. Ένα καρέ του Γάλλου έσπρωξε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Τop-8, σε ένα ματς όπου η ομάδα επέμενε να δίνει ζωή στον Ολυμπιακό, αποτέλεσμα της νωχελικότητας και της κακής διαχείρισης του Βάσκου τεχνικού»

Mundo Deportivo: «Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με… αγωνία τον Ολυμπιακό, αλλά δεν διέλυσε τις αμφιβολίες. Παρά τα τέσσερα γκολ του Εμπαπέ, η Ρεάλ Μαδρίτης χρειάστηκε να υποφέρει μέχρι το τέλος για να κάμψει την αντίσταση του Ολυμπιακού».