Η υπόσχεση του Γιαννακόπουλου στον Ομπράντοβιτς για να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό AKTOR

Ολόκληρη η μπασκετική Ευρώπη έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στο τι μέλει γενέσθαι με την περίπτωση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Μάλιστα το απόγευμα του Σαββάτου (20/60 σέρβικα μέσα και συγκεκριμένα η Blic αποκάλυψε τον τρόπο που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έπεισε τον πολυνίκη προπονητή να επιστρέψει στο «τριφύλλι».

Συγκεκριμένα η δημοσιογράφος Τάνια Τσούλαφιτς αποκάλυψε πως «Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σήκωσε το χέρι του και υποσχέθηκε στον Ομπράντοβιτς πλήρη ελευθερία κινήσεων, στη δημιουργία και στη διαχείριση της ομάδας. Είναι ήδη γνωστό ότι ο Ομπράντοβιτς θέλει τον Ίζακ Μπόνγκα, αν τα φώτα του NBA δεν τον τραβήξουν στις ΗΠΑ».