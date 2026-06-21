Σπορ Μπάσκετ Παναθηναϊκός Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Η υπόσχεση του Γιαννακόπουλου στον Ομπράντοβιτς για να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό AKTOR

Σύμφωνα με την Blic ο ισχυρός άνδρας των πρασίνων έδωσε μια υπόσχεση στον «Ζότς» προκειμένουν να τον πείσει να επιστρέψει στην Αθήνα.

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Ολόκληρη η μπασκετική Ευρώπη έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στο τι μέλει γενέσθαι με την περίπτωση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Μάλιστα το απόγευμα του Σαββάτου (20/60 σέρβικα μέσα και συγκεκριμένα η Blic αποκάλυψε τον τρόπο που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έπεισε τον πολυνίκη προπονητή να επιστρέψει στο «τριφύλλι».

Συγκεκριμένα η δημοσιογράφος Τάνια Τσούλαφιτς αποκάλυψε πως «Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σήκωσε το χέρι του και υποσχέθηκε στον Ομπράντοβιτς πλήρη ελευθερία κινήσεων, στη δημιουργία και στη διαχείριση της ομάδας. Είναι ήδη γνωστό ότι ο Ομπράντοβιτς θέλει τον Ίζακ Μπόνγκα, αν τα φώτα του NBA δεν τον τραβήξουν στις ΗΠΑ».

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Σπορ Μπάσκετ Παναθηναϊκός Ζέλικο Ομπράντοβιτς

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