Τα ξημερώματα της 11ης Μαΐου του 2021 η Άμεση Δράση έλαβε τηλεφώνημα για μια δολοφονία και διάρρηξη σε σπίτι στα Γλυκά Νερά. Η 21χρονη Καρολάιν Κράουτς βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, δίπλα στο μωρό της, με τον άντρα της δεμένο και σχεδόν φιμωμένο.

Μια φαινομενικά αιματηρή διάρρηξη αποδείχθηκε ότι ήταν μία από τις πιο στυγερές γυναικοκτονίες που έχει ζήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Το πανελλήνιο έμεινε συγκλονισμένο τόσο από την αγριότητα του φονικού, όσο και από το θέατρο που για 37 ολόκληρες μέρες έπαιζε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος μπροστά στις κάμερες, ζητώντας τον εντοπισμό των δολοφόνων της συζύγου του.

Ο δράστης όμως ήταν ένας. Ο ίδιος.

Η «διάρρηξη», η δολοφονία και το τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση

Τα ξημερώματα η Άμεση Δράση λαμβάνει κλήση από ένα σπίτι στα Γλυκά Νερά Αττικής.

Κέντρο Άμεσης Δράσης: Άμεση Δράση

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Βοήθεια!

Κέντρο Άμεσης Δράσης: Παρακαλώ;

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Βοήθεια!

Κέντρο Άμεσης Δράσης: Παρακαλώ;

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Βοήθεια…(με λυγμούς) βοήθεια!

Κέντρο Άμεσης Δράσης: Για πείτε μου λίγο πιο ήρεμα…

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Βοήθεια, μπήκαν ληστές…

Κέντρο Άμεσης Δράσης: Πείτε μου πού είστε… Πού είστε;

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Βοήθεια! (λυγμοί) Βοήθεια!

Αυτή ήταν η αρχική συνομιλία του 32χρονου τότε πιλότου με την τηλεφωνήτρια της Άμεσης Δράσης. Λίγη ώρα μετά, δυνάμεις της Αστυνομίας φτάνουν στη μεζονέτα που διέμενε το ανδρόγυνο στα Γλυκά Νερά.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στο σημείο αντίκρισαν ένα από τα πιο σκληρά και πρωτοφανή εγκλήματα των τελευταίων ετών. Η νεαρή μητέρα εντοπίστηκε νεκρή στο υπνοδωμάτιο, στο πλευρό της 11 μηνών κόρης της, η οποία έκλαιγε. Ο σύζυγός της, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, βρισκόταν λίγα μέτρα πιο πέρα από το κρεβάτι δεμένος χειροπόδαρα με μονωτική ταινία, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, από τρεις «ληστές» που είχαν εισβάλει στο σπίτι.

Το σπίτι έφερε εμφανή σημάδια αναστάτωσης: συρτάρια ανοιχτά, αντικείμενα πεταμένα, ενώ το οικογενειακό σκυλί βρέθηκε νεκρό, κρεμασμένο από το λουρί του στις σκάλες του σπιτιού, στοιχείο που αρχικά ενίσχυε το σενάριο της «βίαιης διάρρηξης».

Ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς ότι αδίστακτοι ληστές μπήκαν στο σπίτι από το παράθυρο του υπογείου και σκότωσαν τη γυναίκα του. Μάλιστα, υποστήριξε ότι λιποθύμησε και μόλις επανήλθε κατάφερε να τηλεφωνήσει στο 100.

Η είδηση σόκαρε στο πανελλήνιο. Η φρικαλεότητα της σκηνής και η παρουσία του μωρού δίπλα στη νεκρή μητέρα συγκλόνισαν την κοινή γνώμη.

Η πρώτη κατάθεση του πιλότου και οι 37 μέρες θεάτρου

Στην πρώτη κατάθεση που έδωσε στις αρχές ο σύζυγος της 21χρονης, περιέγραψε ότι γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα τρεις ένοπλοι άνδρες με κουκούλες μπήκαν στο σπίτι από παράθυρο του υπογείου. Όπως ισχυρίστηκε, οι δράστες σκότωσαν τον σκύλο της οικογένειας, κρεμώντας τον με το λουρί του στην κουπαστή της σκάλας, προκειμένου να τρομοκρατήσουν το ζευγάρι.

Στη συνέχεια ανέβηκαν στη σοφίτα, όπου κοιμούνταν ο ίδιος, η Καρολάιν και το μωρό τους, και τους απείλησαν ζητώντας χρήματα. Ο σύζυγος είπε ότι τους αποκάλυψε πως είχαν 10.000 ευρώ και τους έδειξε το σημείο όπου τα είχαν κρυμμένα.

Η Καρολάιν, που γνώριζε πολεμικές τέχνες, αντέδρασε όταν, όπως κατέθεσε, ένας από τους ληστές σημάδεψε το μωρό με όπλο. Επιχείρησε να αφοπλίσει τον άνδρα, όμως εκείνος την υπέταξε και τελικά τη σκότωσε, προκαλώντας της ασφυκτικό θάνατο.

Πριν φύγουν από το σπίτι, οι δράστες, σύμφωνα με όσα είπε τότε ο σύζυγος, έδεσαν και φίμωσαν τον 33χρονο, ο οποίος λιποθύμησε. Οι αστυνομικοί που μπήκαν αργότερα στην κατοικία παρατήρησαν ότι είχε αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης από την κάμερα ασφαλείας που βρισκόταν στο ισόγειο.

Για 37 ημέρες, ο Αναγνωστόπουλος υποστήριζε ότι τρεις ληστές εισέβαλαν στο σπίτι και ότι εκείνος προσπάθησε να προστατεύσει την οικογένειά του. Η υπόθεση αντιμετωπίστηκε αρχικά ως μια από τις πιο βίαιες ληστείες των τελευταίων ετών, με τις αρχές να ερευνούν συμμορίες που δρούσαν με αντίστοιχες πρακτικές.

Παράλληλα, η κοινωνία παρακολουθούσε συγκλονισμένη τις δημόσιες εμφανίσεις του Αναγνωστόπουλου: σε μνημόσυνα, σε δηλώσεις μπροστά στις κάμερες, ακόμη και αγκαλιάζοντας τη μητέρα της Καρολάιν. Η ψυχραιμία και η «εικόνα» του συζύγου που πάλευε να σταθεί όρθιος μετά την απώλεια της οικογένειάς του, συγκινούσε πολλούς.

Τα ευρήματα των αρχών

Την ώρα που ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος παρουσίαζε τη δική του εκδοχή των γεγονότων, οι αστυνομικοί –με τη συνδρομή της τεχνολογίας και των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων– προχωρούσαν την έρευνα, καταλήγοντας σε ευρήματα που αποδείκνυαν χωρίς καμία αμφιβολία ότι τα γεγονότα δεν εξελίχθηκαν όπως τα περιέγραφε ο πιλότος. Κυρίως, όμως, ότι ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος δεν ήταν το πρόσωπο που επιχειρούσε να παρουσιάσει δημόσια.

Ωστόσο, οι έμπειροι αξιωματικοί της Ασφάλειας άρχισαν να εντοπίζουν κενά στο αφήγημα του. Οι τεχνικές αναλύσεις και οι ψηφιακές καταγραφές έφεραν τις πρώτες αντιφάσεις.

Το smart watch της Καρολάιν έδειχνε ότι είχε παλμούς και μικρές μετακινήσεις, σε ώρα που, σύμφωνα με τον Αναγνωστόπουλο, ήταν ήδη νεκρή. Η κάμερα ασφαλείας είχε αφαιρεθεί την ώρα που ο ίδιος υποστήριζε ότι ήταν ακινητοποιημένος. Το κινητό του έδειχνε δραστηριότητα που δεν συνάδει με κάποιον που υποτίθεται ότι ήταν δεμένος.

Τα ευρήματα άρχισαν να «ρίχνουν φως» σε μια εντελώς διαφορετική αλήθεια.

Η «συμπληρωματική κατάθεση» που οδήγησε στην ομολογία

Στις 17 Ιουνίου 2021, στο μνημόσυνο των 40 ημερών για τη δολοφονία της 21χρονης Καρολάιν, ο Αναγνωστόπουλος βρίσκεται στην Αλόννησο. Εκεί βρίσκονται και αστυνομικοί της Ασφάλειας, οι οποίοι, μόλις ολοκληρώνεται η τελετή, του ζητούν να τους ακολουθήσει στην Αθήνα για «συμπληρωματική κατάθεση». Παρά το γεγονός ότι γνώριζε πως η υπόθεση είχε φτάσει πλέον σε κρίσιμο σημείο, επιλέγει ακόμα μία φορά να παίξει τον ρόλο του: αγκαλιάζει τη μητέρα της Καρολάιν έξω από το εκκλησάκι του νεκροταφείου, προσπαθώντας να την παρηγορήσει, και έπειτα ακολουθεί τους αστυνομικούς. Λίγες ώρες αργότερα βρίσκεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου και ανακρίνεται.

Ύστερα από περίπου εννέα ώρες, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος καταρρέει και παραδέχεται ότι ο ίδιος δολοφόνησε τη σύζυγό του, σκηνοθετώντας στη συνέχεια την υποτιθέμενη ληστεία στα Γλυκά Νερά για να παραπλανήσει τις Αρχές. «Δέθηκα μόνος μου. Όλα τα έκανα γιατί, όταν κατάλαβα ότι τη σκότωσα, σκέφτηκα το παιδί μου. Δεν ήθελα να μπω στη φυλακή, γιατί ήθελα να μεγαλώσω την κόρη μου», λέει. Ομολογεί επίσης ότι την έπνιξε με μαξιλάρι έπειτα από έντονο καβγά.

Οι δικαστικές αποφάσεις

Σε πρώτο βαθμό, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας επέβαλε στον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο ισόβια κάθειρξη και επιπλέον ποινή 11 ετών και 6 μηνών για τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς, τη θανάτωση του σκύλου της οικογένειας, καθώς και για δύο πλημμελήματα: ψευδή κατάθεση κατ' εξακολούθηση και ψευδή καταγγελία. Η απόφαση ήταν ομόφωνη, όπως και η απόρριψη κάθε αιτήματος για αναγνώριση ελαφρυντικών.

Από την πρωτόδικη καταδίκη έως την έναρξη της διαδικασίας σε δεύτερο βαθμό, ο κατηγορούμενος κινήθηκε με στόχο την προετοιμασία της υπεράσπισής του στο Εφετείο, επιδιώκοντας τη μείωση της ποινής του και το «σπάσιμο» των ισοβίων.

Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2024, ενώ η δίκη βρισκόταν σε εξέλιξη, ο Αναγνωστόπουλος δήλωσε αιφνιδιαστικά ότι δεν επιθυμεί να δικαστεί και ότι παραιτείται από το δικαίωμα της έφεσης, οδηγώντας μάλιστα και τους δύο συνηγόρους υπεράσπισής του σε παραίτηση.

Παρά ταύτα, ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε τη συνέχιση της διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι στο συγκεκριμένο στάδιο δεν είναι νομικά δυνατή η παραίτηση από την έφεση, καθώς αυτή θα έπρεπε να έχει δηλωθεί πριν την έναρξη της δίκης στο Εφετείο. Το δικαστήριο προχώρησε στον ορισμό νέων συνηγόρων και η διαδικασία συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε χωρίς την παρουσία του κατηγορουμένου.

Ποια ήταν η Καρολάιν Κράουτς

Η Καρολάιν Κράουτς γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου 2001 και ήταν κόρη του απόστρατου αξιωματικού Ντέιβιντ Κράουτς και της συζύγου του, Σούζαν Ντέλα Κουέστα.

Σε ηλικία 8 ετών μετακόμισε με την οικογένεια της στην Αλόννησο, όπου και μεγάλωσε. Σε ηλικία 16 ετών γνώρισε τον μετέπειτα σύζυγό της Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, τον οποίο παντρεύτηκε στις 15 Ιουλίου του 2019 στην Πορτογαλία.

Το βρέφος που βρισκόταν δίπλα στη νεκρή μητέρα του μεταφέρθηκε αμέσως στην αγκαλιά της οικογένειας της ΚαρολάινΗ επιμέλεια ανατέθηκε αποκλειστικά στη μητέρα της Καρολάιν, με το δικαστήριο να αφαιρεί πλήρως τα γονικά δικαιώματα από τον Αναγνωστόπουλο.

Παράλληλα, το δικαστήριο απαγόρευσε οποιαδήποτε επαφή του παιδιού με τον δράστη. Πλέον ζει με τους παππούδες της στις Φιλιππίνες.