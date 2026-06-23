Η υποβοηθούμενη οδήγηση ενός Tesla σκότωσε μια 76χρονη - Υπό πίεση η εταιρεία για το Autopilot

Μια 76χρονη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο στο Τέξας, όταν ένα Tesla Model 3 έπεσε πάνω στο σπίτι της, με το σύστημα υποβοηθούμενης οδήγησης να φαίνεται πως ήταν ενεργοποιημένο τη στιγμή της σύγκρουσης. Το όχημα, που οδηγούσε ο 44χρονος Michael Butler, κινείτο σε κατοικημένη περιοχή όταν ξέφυγε από την πορεία του, βγήκε από τον δρόμο και εισέβαλε με μεγάλη ταχύτητα στο σαλόνι της κατοικίας όπου βρισκόταν η Martha Avila.

Η άτυχη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ο οδηγός υπέστη ελαφρύτερους τραυματισμούς και συνεργάζεται με τις αρχές, ενώ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.

Τι αναφέρουν οι αρχές για το Autopilot

Σύμφωνα με την αναφορά του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Χάρις, ο Butler δήλωσε ότι είχε ενεργοποιήσει το «σύστημα υποβοηθούμενης οδήγησης» του Tesla λίγο πριν χάσει τον έλεγχο, με τις αρχές να σημειώνουν ότι το αυτοκίνητο «απέτυχε να παραμείνει εντός της λωρίδας κυκλοφορίας». Το αν το Autopilot ήταν όντως ενεργό και με ποιον τρόπο παρενέβη στο όχημα θα εξεταστεί μέσα από την ανάλυση των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα του αυτοκινήτου. Το γραφείο του Σερίφη της περιοχής έχει ήδη ζητήσει από την Tesla πρόσβαση στα σχετικά logs, με την εταιρεία να δηλώνει πως θα συνεργαστεί «στο μέτρο που επιτρέπεται από τον νόμο». Παράλληλα, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι, ανεξάρτητα από τη λειτουργία υποβοήθησης, η νομοθεσία θεωρεί πάντα τον οδηγό υπεύθυνο για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος.



Σε αυξημένη πίεση η Tesla για τα συστήματα υποβοήθησης

Το περιστατικό στο Τέξας έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ατυχημάτων στις ΗΠΑ όπου φέρονται να εμπλέκονται τα συστήματα Autopilot και Full Self-Driving της Tesla, εντείνοντας την πίεση προς την εταιρεία αλλά και τις ρυθμιστικές αρχές. Η NHTSA έχει ήδη ανοίξει έρευνες για τον τρόπο που η Tesla αναφέρει και κατηγοριοποιεί τα ατυχήματα με ενεργές λειτουργίες υποβοήθησης, καθώς και για το κατά πόσο η ορολογία που χρησιμοποιεί στο marketing (όπως ο όρος “Autopilot”) μπορεί να δημιουργεί ψευδή αίσθηση πλήρους αυτονομίας στους οδηγούς.



Παράλληλα, η εταιρεία αντιμετωπίζει και δικαστικές υποθέσεις: πρόσφατα κλήθηκε να καταβάλει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε αποζημίωση σε υπόθεση θανατηφόρου δυστυχήματος του 2019, όπου επίσης γινόταν χρήση του Autopilot. Το νέο δυστύχημα αναμένεται να τροφοδοτήσει περαιτέρω τη δημόσια συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των ημιαυτόνομων συστημάτων, τη διαφάνεια στη δημοσιοποίηση δεδομένων ατυχημάτων και την ανάγκη για αυστηρότερο πλαίσιο εποπτείας πριν η τεχνολογία αυτή θεωρηθεί πραγματικά ώριμη για μαζική χρήση.