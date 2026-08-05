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Τις τελευταίες στιγμές των καλοκαιρινών διακοπών της στην Ελλάδα επέλεξε να τις περάσει μέσα στη θάλασσα η Ευγενία Σαμαρά.

Η αγαπημένη ηθοποιός δημοσίευσε στα social media ένα εντυπωσιακό υποβρύχιο βίντεο, στο οποίο τη βλέπουμε να εξερευνά τον βυθό με μάσκα και αναπνευστήρα, απολαμβάνοντας τα κρυστάλλινα νερά χωρίς να αποκαλύπτει το σημείο όπου βρέθηκε.

Οι εικόνες αποπνέουν καλοκαιρινή ανεμελιά, όμως μία συγκεκριμένη στιγμή του βίντεο ήταν αρκετή για να μονοπωλήσει τα σχόλια.

Το στενό πέρασμα που άγχωσε τους followers

Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης, η Ευγενία Σαμαρά περνά κάτω από ένα ιδιαίτερα στενό άνοιγμα ανάμεσα στους βράχους, συνεχίζοντας την πορεία της στον βυθό σαν να πρόκειται για κάτι απόλυτα φυσικό.

Δεν άργησαν, όμως, να εμφανιστούν τα σχόλια των followers της. Πολλοί εντυπωσιάστηκαν από την άνεσή της μέσα στο νερό, ενώ άλλοι παραδέχθηκαν πως μόνο βλέποντας το βίντεο ένιωσαν... πίεση.

Ανάμεσα στα σχόλια ξεχώρισε εκείνο ενός χρήστη που έγραψε:

«Με έπιασε η κλειστοφοβία μου».

«Λίγες ώρες ακόμη Ελλάδα»

Μαζί με το βίντεο, η Ευγενία Σαμαρά άφησε και μια μικρή... υπόσχεση για το επόμενο ταξίδι της.

«Under the sea, για λίγες ώρες ακόμη Ελλάδα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, αποκαλύπτοντας πως ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τη χώρα για έναν νέο προορισμό.

Χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πού θα ταξιδέψει, κατάφερε για ακόμη μία φορά να μοιραστεί μια αυθεντική καλοκαιρινή στιγμή που συνδύασε εντυπωσιακές εικόνες, χαλάρωση και... αρκετή αγωνία για όσους παρακολούθησαν τη βουτιά της.