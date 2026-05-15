Η Zeekr φέρνει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στη Θεσσαλονίκη

Η GEO Mobility Hellas επεκτείνει δυναμικά το δίκτυο της Zeekr σε κομβικές περιοχές της χώρας, ενισχύοντας τη στρατηγική και μακροπρόθεσμη παρουσία της στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Με επένδυση σε σύγχρονες υποδομές και εμπειρίες υψηλού επιπέδου, η Zeekr συνεχίζει να αναβαθμίζει την επαφή του Ελληνικού κοινού με τη νέα εποχή της premium high-tech ηλεκτροκίνησης.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του δικτύου της, η GEO Mobility Hellas ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου εκθεσιακού χώρου Zeekr στη Θεσσαλονίκη, στο 9ο χλμ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στην Πυλαία. Η Θεσσαλονίκη, ως μητροπολιτικό κέντρο της Βόρειας Ελλάδας με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, σύγχρονο αστικό χαρακτήρα και διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για νέες τεχνολογίες και βιώσιμες μορφές μετακίνησης, αποτελεί στρατηγικής σημασίας σημείο για την ανάπτυξη της μάρκας στην Ελλάδα. Η παρουσία της μάρκας στην περιοχή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης της με το ελληνικό κοινό και τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου εμπειρίας και εξυπηρέτησης σε ολόκληρη τη χώρα.

Με έμφαση στην καινοτομία, την προηγμένη τεχνολογία, την ποιότητα κατασκευής και τον σύγχρονο premium σχεδιασμό, o νέος εκθεσιακός χώρος της Zeekr διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της μάρκας για μια νέα, πιο έξυπνη και βιώσιμη εμπειρία μετακίνησης.

Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τα νέα μοντέλα της εταιρείας, να ενημερωθούν για τις πρωτοποριακές λύσεις ηλεκτροκίνησης και να απολαύσουν μια εμπειρία υψηλής αισθητικής και φιλοξενίας. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να δουν αλλά και να οδηγήσουν ολόκληρη τη γκάμα των μοντέλων της μάρκας, συμπεριλαμβανομένων των Zeekr 001, Zeekr X και Zeekr 7X, ανακαλύπτοντας από πρώτο χέρι τις τεχνολογίες και τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν το μέλλον της αυτοκίνησης.

Παράλληλα με την έναρξη λειτουργίας του νέου εκθεσιακού χώρου, οι πελάτες της Zeekr στη Θεσσαλονίκη θα απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες After Sales στην Γιαννίρης Automobilty, επίσης με έδρα στο 9ο χλμ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στην Πυλαία.

