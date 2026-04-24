Η Ζωή μηνύει τους πάντες για την Επιθεώρηση Εργασίας: «Εγκληματική οργάνωση, θα κυνηγήσω τον Μητσοτάκη»

Για «ψευδοκαταγγελία» έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολιάζοντας τα όσα συνέβησαν με πρωταγωνίστρια την ίδια στην Επιθεώρηση Εργασίας μετά από καταγγελία πρώην υπαλλήλου του κόμματος και το επεισόδιο μέσα στα γραφεία της υπηρεσίας που είχε ως αποτέλεσμα - έπειτα από μήνυσή της - να οδηγηθεί στο Α.Τ. Ομονοίας και στα κρατητήρια ο προϊστάμενος που χειρίστηκε την υπόθεση.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με μια 15λεπτη δήλωση ανακοίνωσε πως καταθέτει «αναλυτική μήνυση» κατά μελών της κυβέρνησης μεταξύ των οποίων οι Άδωνις Γεωργιάδης και Παύλος Μαρινάκης, βουλευτών της ΝΔ όπως ο Μακάριος Λαζαρίδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αλλά και εναντίον του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού.

Κατά την κ. Κωνσταντοπούλου, η υπόθεση συνδέεται με την Βασιλική Πολύζου - πρώην εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας - η οποία, όπως είπε, συνδέεται με την κυβέρνηση και είχε ως στόχο να την «κατασιγάσουν από τις αποκαλύψεις για το έγκλημα των Τεμπών, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές και την έκρηξη στην Βιολάντα».

Η κ. Κωνσταντοπούλου μίλησε μάλιστα για «εγκληματική οργάνωση» της οποίας επικεφαλής είναι, όπως είπε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης η οποία έχει στόχο να πλήξει πλέον τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας «επειδή αποκαλύπτει τους εγκληματικούς τους σκοπούς μέσα από τις δικογραφίες».

