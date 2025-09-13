«Η ζωή μου έχει αλλάξει προς το καλύτερο»: Το ευχαριστώ του Γιάννη στον πρωθυπουργό

Επίσκεψη σε έναν από τους πρώτους δικαιούχους του νέου προγράμματος κατ’ οίκον παράδοσης φαρμάκων υψηλού κόστους πραγματοποίησε την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης



Ο Γιάννης, που πάσχει από κυστική ίνωση, δεν χρειάζεται πια να ταλαιπωρείται σε ουρές για να προμηθευτεί την αγωγή του. «Η ζωή μου έχει αλλάξει προς το καλύτερο», είπε στον Πρωθυπουργό.

Ο Γιάννης είναι ένας από τους χιλιάδες ασφαλισμένους που εξυπηρετούνται από το νέο πρόγραμμα κατ’ οίκον παράδοσης φαρμάκων υψηλού κόστους. Ένα πάγιο αίτημα των ασθενών που υλοποιήσαμε. pic.twitter.com/IYjy4nkbIB — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 13, 2025

10.000 παραδόσεις τον μήνα – 83.000 συνολικά

Το πρόγραμμα του ΕΟΠΥΥ, που εφαρμόζεται πλήρως από τα μέσα Ιουνίου, ήδη «τρέχει» με 10.000 κατ’ οίκον παραδόσεις τον μήνα. Συνολικά έχουν ξεπεράσει τις 83.000 οι αποστολές, ακόμα και σε απομακρυσμένες δομές της περιφέρειας. Η υπηρεσία είναι δωρεάν και αφορά κυρίως ασθενείς με χρόνιες παθήσεις και κινητικές δυσκολίες. Επόμενος στόχος: να φτάνουν τα φάρμακα και στα φαρμακεία της γειτονιάς.

«Τέλος στην ταλαιπωρία» – Τι είπε ο Μητσοτάκης

«Ήταν θέμα αρχής να μη βασανίζονται ασθενείς σε ουρές», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι η νέα υπηρεσία μειώνει την ταλαιπωρία αλλά και τις αναμονές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Γρ. Τύπου Πρωθυπουργού

Στο επίκεντρο οι μεταμοσχεύσεις

Η συζήτηση άνοιξε και για τις μεταμοσχεύσεις. Η αδελφή του Γιάννη, Άννα, υπενθύμισε πως «πριν το 2020 δεν γίνονταν μεταμοσχεύσεις πνευμόνων στην Ελλάδα». Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι «οι αριθμοί ανεβαίνουν» και πως η κοινωνία δείχνει πλέον μεγαλύτερη αποδοχή στη δωρεά οργάνων.

Έρχεται το Κέντρο Μεταμοσχεύσεων στο Ωνάσειο

Παράλληλα, προανήγγειλε τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Μεταμοσχεύσεων στο Ωνάσειο μέσα στους επόμενους δύο μήνες, τονίζοντας ότι πρόκειται για «μια ακόμα σημαντική συνεισφορά του Ιδρύματος Ωνάση».



Το πρόγραμμα καλύπτει τόσο φάρμακα θερμοκρασίας δωματίου όσο και σκευάσματα ψυχρής αλυσίδας, που μεταφέρονται σε ειδικές συσκευασίες. Η διαδικασία είναι απλή: ηλεκτρονική συνταγή και άυλη γνωμάτευση αρκούν για να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία.