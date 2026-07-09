Η Ζωή πήρε το «100» την ώρα της συνεδρίασης: Ζήτησε να συλληφθούν οι γαλάζιοι βουλευτές

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Την Άμεση Δράση κάλεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζητώντας τη σύλληψη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας τους οποίους κατηγορεί ότι διέπραξαν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε κακουργηματικό βαθμό.

Την ώρα της συνεδρίασης της επιτροπής Δεοντολογίας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε το «100», λέγοντας πως «πρέπει να επιληφθεί η αστυνομική αρχή για το αυτόφωρο κακούργημα που διαπράττουν οι βουλευτές της ΝΔ».

Σύμφωνα με την ίδια, οι βουλευτές της κεντροδεξιάς παράταξης «συμπράττουν με την Μαρία Συρεγγέλα» που έχει καταθέσει εις βάρος της αγωγή αποζημίωσης ύψους 300.000 ευρώ για προσβολή προσωπικότητας.

Τότε, ο πρόεδρος της επιτροπής Γιώργος Γεωργαντάς διέκοψε για λίγα λεπτά τη συνεδρίαση.

Βγαίνοντας από την αίθουσα 223, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε μάλιστα φραστικό επεισόδιο στο διάδρομο και με τον Νίκο Καραθανασόπουλο του ΚΚΕ.

Ο διάλογος είναι ενδεικτικός:

Ζωή Κωνσταντοπουλου: Κύριε Καραθανασόπουλου εσείς απέχετε; Ή παίρνετε γραμμή από τον Γεωργαντά;

Νίκος Καραθανασόπουλος: Κάνε μας τη χάρη. Έλα μπράβο! Άντε μπράβο!

Ζωή Κωνσταντοπουλου: Σεξιστές!