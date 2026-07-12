Ένα προσωπικό μήνυμα γεμάτο σκέψεις για τις ανθρώπινες σχέσεις και την καθημερινότητα θέλησε να μοιραστεί η Δανάη Μπάρκα με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός και παρουσιάστρια παραδέχθηκε ότι υπάρχουν στιγμές που απογοητεύεται από συμπεριφορές ανθρώπων, ακόμη και εκείνων από τους οποίους δεν το περίμενε.

«Υπάρχουν μέρες που αμφιβάλλω με ανθρώπους που δεν πίστευα ότι θα φτάσω εκεί... Κι όμως η ζωή σε εκπλήσσει. Παρατηρώ κινήσεις, σχόλια ακόμα και άγνωστων και σοκάρομαι με τον τρόπο που λειτουργούν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα που θέλησε να στείλει

Η Δανάη Μπάρκα ξεκαθάρισε πως η αναφορά της δεν αφορά μόνο πρόσωπα από τον προσωπικό της κύκλο, αλλά γενικότερα τη στάση που παρατηρεί στην κοινωνία.

Όπως τόνισε, όσο κι αν οι συμπεριφορές των άλλων μπορεί να απογοητεύουν, το σημαντικό είναι να μη χάνει κανείς τις δικές του αξίες.

«Εγώ δεν μπορώ να τους αλλάξω, το θέμα είναι να μην μας αλλάξουν αυτοί», σημείωσε, καλώντας τους διαδικτυακούς της φίλους να συνεχίσουν να πιστεύουν στο καλό, να ελπίζουν στο όμορφο και να αγωνίζονται για το σωστό.