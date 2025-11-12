Ιακωβίδης: «Ξύπνησα ένα πρωί και είχα 30 μηνύματα που έγραφαν να δω ένα βίντεο με τον μικρό Θανάση»

Ξεκίνησε να γράφει μουσική από 15 ετών και μέχρι σήμερα το τραγούδι είναι το μεγάλο πάθος του. Ο Πέτρος Ιακωβίδης ήταν καλεσμένος στο «The 2night show» και μίλησε για την δύναμη που του δίνει η αγάπη του κόσμου.

«Ο κόσμος σου δίνει τη δύναμη για να εξελίσσεσαι και να έχεις την ενέργεια για να θέλεις να μπεις στο στούντιο και να κάνεις καινούρια πράγματα. Ξύπνησα ένα πρωί και είχα 30 μηνύματα που μου έγραφαν να δω ένα βίντεο με τον μικρό Θανάση, που έλεγα ότι είμαι ο αγαπημένος του τραγουδιστής. Αμέσως κανόνισα να βρεθούμε, με έκανε ευτυχισμένο» είπε για την φιλανθρωπική κίνηση που συγκίνησε τους πάντες

Και συνέχισε: «Έγινα τραγουδιστής, επειδή είδα σε μία ελληνική ταινία τον Τόλη Βοσκόπουλο να τραγουδάει το “Γλυκά πονούσε το μαχαίρι”. Δεν είχα τη χαρά να τον γνωρίσω από κοντά. Μετά είχα μεγάλη καψούρα, “αρρώστια” με τον αείμνηστο Βασίλη Καρρά. Είμαστε και από διπλανά χωριά.

Αν έπρεπε να πω πέντε τραγούδια από άλλους καλλιτέχνες που έχω ζηλέψει θα έλεγα το “Πάρε με απόψε αγκαλιά” του Νίκου Κουρκούλη, το “Τι σκότωσα γιατί την αγαπούσα” του Στράτου Διονυσίου, το “Όταν τα χρόνια σου περάσουν’ του Βασίλη Καρρά, το “Ωραιότερο Πλάσμα” του Λευτέρη Πανταζή και το “Πριν χαθεί το όνειρό μας” του Βοσκόπουλου».