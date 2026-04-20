Ίαν Στρατής: «Με τη Μαίρη Συνατσάκη δεν θέλουμε να κάνουμε άλλο παιδί»

Ο Ίαν Στρατής μίλησε για το πρώτο ραντεβού που… δεν έκανε με τη Μαίρη Συνατσάκη και αποκάλυψε το πώς τελικά γνωρίστηκαν. «Πρώτο ραντεβού δεν υπήρχε γιατί ήταν ο Covid, oπότε ήμασταν σε σπίτι ας πούμε. Το ραντεβού ήταν στο σπίτι. Δεν ήταν το κλασικό ραντεβού που θα πεις ότι θα βγούμε για ένα ποτό, θα βγούμε για να φαγητό. Περίμενα ότι θα είναι η γυναίκα της ζωής μου γιατί επειδή ήξερα λίγο τη Μαίρη και ήξερα πώς είναι πάνω κάτω, ήξερα ότι θα ταιριάζουμε. Δεν περίμενα ότι θα νοικοκυρευτώ, αλλά μου το έβγαλε πολύ η Μαίρη.

Η πατρότητα με άλλαξε πάρα πολύ. Έχω γίνει πιο υπεύθυνος, είμαι πάντα με πρόγραμμα πλέον, σκέφτομαι πιο πολύ το μέλλον. Δεν μπορώ να τα απαριθμήσω τώρα, πάντως δεν θα ήθελα ένα δεύτερο παιδί, όχι. Θα μείνουμε στο ένα γιατί είναι πολύ δύσκολες οι δουλειές μας, δηλαδή δεν είναι ότι κάποιος πάει στο γραφείο 9 με 5 και γυρίζει. Τα προγράμματα είναι περίεργα.

Είμαι όμως χαζομπαμπάς. Όταν είμαστε μαζί της βάζω κομμάτια να ακούει, να ζωγραφίσω. Αν μας πει ότι θέλει να γίνει τραγουδίστρια ή ηθοποιός θα της πούμε: ό,τι θες να γίνεις, αγάπη μου, απλά πρώτα να σπουδάσεις (γέλια). Σίγουρα θα συζητήσουμε κάποια πράγματα. Θα της πούμε τι θα προσέξει γιατί είμαστε κι εμείς σε αυτόν το τομέα. Η συζήτηση θα είναι μεγάλη βέβαια γιατί ζούμε σε μία περίεργη χώρα με περίεργα άτομα», είπε στο «Spill the tea» του MAD TV.

«Η Ελλάδα δεν μου έκανε ποτέ πρόταση για τη Eurovision»

Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε πως του αρέσει πολύ η Eurovision και θα δηλώσει συμμετοχή του χρόνου, όμως μέχρι στιγμής μόνο η Κύπρος του έχει προτείνει να την εκπροσωπήσει, η Ελλάδα τον αγνοεί! «Η Eurovision είναι ένας πολύ ωραίος θεσμός και ο φετινός τελικός είχε πάρα πολλά ταλέντα και πάρα πολλά ωραία τραγούδια. Νομίζω ότι του χρόνου θα λάβουμε συμμετοχή με τους Ayfel και θέλουμε να έχουμε δικό μας κόνσεπτ. Γενικά, είναι ωραίο να έχεις μια ωραία ομάδα, αλλά είναι ωραίο και να δημιουργείς κιόλας αυτό που ακριβώς θέλεις. Όλα αυτά τα χρόνια μου έγινε πρόταση δύο φορές από την Κύπρο για να πάω στη Eurovision. Από την Ελλάδα όχι».