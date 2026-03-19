«Ιανός» το ΠΑΣΟΚ: Συσπείρωση αλλά και προειδοποιήσεις ενόψει συνεδρίου-Απαντά σε Ανδρουλάκη ο Δούκας

Από τη μια πλευρά, τα χαρούμενα πρόσωπα, η αισιοδοξία και η ατμόσφαιρα συσπείρωσης στον απόηχο της υψηλής συμμετοχής στις κάλπες της Κυριακής. Αλλά και οι γεμάτες αίθουσες στον προσυνεδριακό διάλογο σε όλη τη χώρα, η συντροφικότητα στη συνεδρίαση της Επιτροπή Διεύρυνσης, οι selfies και οι αβροφροσύνες στη Βουλή μετά την εκλογή του Πάρι Κουκουλόπουλου ως νέου αντιπροέδρου.

Από την άλλη, οι αιχμές, οι έμμεσες αλληλοκατηγορίες, τα δηλητηριώδη υπονοούμενα, οι αμφισβητήσεις, οι διαγκωνισμοί για τα στρατόπεδα, οι προειδοποιήσεις, ο πόλεμος των ομάδων στα social media για τις γραμμές καλά κρατούν μεταξύ των βασικών παικτών στην Χαριλάου Τρικούπη.

Όπως όλα δείχνουν, τα μαχαίρια ακονίζονται με φόντο την αρένα του Ταε Κβο Ντο στο Φάληρο όπου για τρεις ημέρες περισσότεροι από 5000 σύνεδροι από όλη την Ελλάδα θα δώσουν τη μάχη της επικράτησης στο εσωκομματικό πεδίο.

Το οξύμωρο είναι ότι όλοι ξορκίζουν την εσωστρέφεια και όλοι ορκίζονται στην ενότητα, ωστόσο, με διακυμάνσεις, η κατάσταση παραμένει φορτισμένη. Πολλοί αναρωτιούνται ποια θα είναι η εικόνα που θα εκπέμψει το συνέδριο με την ολοκλήρωσή του. Ένα δεύτερο εξίσου σημαντικό ερώτημα είναι υπό ποιες συνθήκες θα πορευτεί το ΠΑΣΟΚ προς τις εκλογές. Προς το παρόν, ουδείς διακινδυνεύει πρόβλεψη ουδείς βάζει το χέρι του στη φωτιά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλησε χθες να πετάξει μία βαριά σπόντα προς τον Χάρη Δούκα, ενώ σε μια αναφορά του για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, κάποιοι διάβασαν, ότι αφήνει ανοιχτό το παράθυρο και νέων διαγραφών μελλοντικά.

Ερωτηθείς (Mega) για τη θέση του κ. Δούκα που επιθυμεί να υπάρξει ψήφισμα ενάντια στη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ στο συνέδριο, ο κ. Ανδρουλάκης άφησε καθαρά να εννοηθεί ότι ο δήμαρχος Αθηναίων χρησιμοποιεί επικοινωνιακά το επίμαχο θέμα ως μοχλό αύξησης της επιρροής του στο εσωκομματικό ακροατήριο, ενώ έκανε λόγο για ατζέντα άνευ περιεχομένου. Του χρέωσε μάλιστα ότι «κρούει συνεχώς ανοιχτές θύρες», υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα που θέτει είναι λήξαν, με την έννοια ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη αποφασίσει ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ, κάτι που θα επαναβεβαιωθεί στο συνέδριο. Αυτό, όπως έχει γράψει ο FLASH, αποτυπώνεται στα προγραμματικά κείμενα και αναμένεται να εγκριθεί (πλειοψηφικά ή ομόφωνα) στην πολιτική απόφαση για την εθνική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, το εθνικό κυβερνητικό του σχέδιο.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι ο Χάρης Δούκας παραχωρεί σήμερα στις 11.30 τηλεοπτική συνέντευξη όπου θεωρείται δεδομένο ότι θα απαντήσει τόσο στον κ. Ανδρουλάκη όσο και για την προχθεσινή του κόντρα με τον άλλοτε σύμμαχό του, Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο οποίος μετά το «παιδιά ψυχραιμία» εστίασε στην αντιπολίτευση στη ΝΔ.

Καθαρή προειδοποίηση από Ανδρουλάκη

Σε ό,τι αφορά την προοπτική πειθαρχικών μέτρων α λα Κωνσταντινόπουλος, η απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ έχει ενδιαφέρον, αλλά και διττή ανάγνωση:

«Οι διαγραφές δεν είναι η στρατηγική μου ούτε η προτεραιότητα μου. Είναι το έσχατο μέσο, όταν βλέπω να πυροβολούν τα πόδια της παράταξης και της συλλογικής προσπάθειας», είπε χαρακτηριστικά, που σημαίνει ότι αν διαπιστωθεί ξανά αντίστοιχο φαινόμενο δεν θα διστάσει να προβεί σε καρατόμηση. «Δεν βλέπω να προμηνύει διαγραφές, έκανε μια δήλωση με την οποία ερμηνεύει τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου η οποία έγινε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή που το ΠΑΣΟΚ έδινε μια μάχη. Δεν το βλέπω σαν μια προειδοποίηση, το βλέπω σαν μια ερμηνεία της συγκεκριμένης πράξης», ήταν η οπτική της Άννας Διαμαντοπούλου (Παραπολιτικά).

Ο Παύλος Γερουλάνος, στον οποίο ανήκει η διάσημη φράση για την «ακούνητη δημοσκοπική βελόνα» έμεινε χθες εκτός καβγάδων και ανέβασε στο Χ στιγμιότυπα από την περιοδεία του στην Ξάνθη για την επιτυχημένη και μαζική κομματική προσυνεδριακή εκδήλωση.