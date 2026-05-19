Ιαπωνία: Αμερικάνοι εισέβαλαν στο κλουβί του viral πιθήκου Punch - Διαφήμιζαν κρυπτονόμισμα

Στη σύλληψη δύο Αμερικανών προχώρησαν οι Αρχές στην Ιαπωνία, έπειτα από ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, όταν ο ένας φέρεται να εισέβαλε στον περίβολο του διάσημου μακάκου Punch σε ζωολογικό κήπο και ο δεύτερος κατέγραφε την πράξη σε βίντεο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ένας ισχυρίστηκε ότι είναι 24χρονος φοιτητής και κατηγορείται ότι σκαρφάλωσε φράχτη για να μπει στον χώρο όπου φιλοξενείται ο πίθηκος Punch, το πρωί της Κυριακής. Ο δεύτερος δήλωσε 27χρονος τραγουδιστής και φέρεται να βιντεοσκοπούσε το περιστατικό.

Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία δεν υπήρξε τραυματισμός του ζώου κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Ο μικρός μακάκος, ηλικίας περίπου εννέα μηνών, είχε γίνει viral νωρίτερα μέσα στη χρονιά, όταν βίντεο τον έδειχναν να αγκαλιάζει ένα λούτρινο ουρακοτάγκο που του είχαν δώσει οι φροντιστές του στον ζωολογικό κήπο της πόλης Ιτσίκαβα, μετά την απόρριψή του από τη μητέρα του.

Two American nationals were arrested in Japan after one of them entered the monkey enclosure at a zoo where a baby macaque named Punch became a global internet sensation earlier this year. All the monkeys are OK. https://t.co/IEoVy7z6mc pic.twitter.com/kXbeJVjny0 — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) May 18, 2026

Ήθελαν να διαφημίσουν κρυπτονόμισμα

Βίντεο που φέρεται να καταγράφει το περιστατικό της Κυριακής, και αναρτήθηκε στα social media από επισκέπτες, δείχνει άτομο με στολή και λούτρινο παιχνίδι να πηδά τον φράχτη και να εισέρχεται στον χώρο του ζώου, σε μια ενέργεια που, όπως αναφέρεται, σχετιζόταν με προώθηση κρυπτονομίσματος. Λίγο αργότερα, το άτομο απομακρύνεται από εργαζόμενους του ζωολογικού κήπου.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν με την κατηγορία της παρεμπόδισης λειτουργίας επιχείρησης, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ζωολογικός κήπος της πόλης Ιτσίκαβα ανακοίνωσε ότι υπέβαλε αναφορά στις Αρχές και λαμβάνει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, όπως την επέκταση των ζωνών περιορισμένης θέασης και την εγκατάσταση δικτύων αποτροπής εισόδου.

Παράλληλα, εξετάζεται ακόμη και πλήρης απαγόρευση βιντεοσκόπησης γύρω από τον χώρο του πιθήκου, ενώ έχουν «παγώσει» προσωρινά αιτήματα YouTubers για λήψεις, αναφέρει το BBC.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, οι δύο άνδρες δεν πλησίασαν το ζώο και ακινητοποιήθηκαν γρήγορα από το προσωπικό του ζωολογικού κήπου.

Ο μικρός Punch είχε τραβήξει διεθνή προσοχή από τότε που φιλοξενείται στον συγκεκριμένο χώρο, καθώς είχε εμφανιστεί συχνά στα social media να μεταφέρει το λούτρινο παιχνίδι του και να αλληλεπιδρά με αυτό, μετά τον χωρισμό του από τη μητέρα του.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες οι αναρτήσεις του ζωολογικού κήπου δείχνουν ότι έχει αρχίσει να κοινωνικοποιείται με τα υπόλοιπα μαϊμουδάκια, παίζοντας και φροντίζοντάς τα.

Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς παρόμοιες «εισβολές» έχουν σημειωθεί και σε άλλους ζωολογικούς κήπους, με ζώα που έγιναν viral στο διαδίκτυο. Ενδεικτικά, τον περασμένο μήνα ένας άνδρας είχε δεχθεί πρόστιμο αφού μπήκε παράνομα στον χώρο της διάσημης ιπποπόταμου Moo Deng στην Ταϊλάνδη, η οποία είχε γίνει παγκόσμιο viral.