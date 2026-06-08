Ιαπωνία: Αρκούδα κάνει βόλτες σε κατοικημένη περιοχή και φέρνει «λουκέτο» σε 94 σχολεία

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκε η πόλη Utsunomiya στην Ιαπωνία, καθώς οι αρχές αποφάσισαν την προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων των 94 δημοτικών και γυμνασίων σχολείων της περιοχής, μετά την εμφάνιση αρκούδας σε κατοικημένη ζώνη.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από σειρά καταγραφών του ζώου σε σημεία κοντά σε κατοικίες και σχολικές εγκαταστάσεις, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις τοπικές αρχές και την εκπαιδευτική κοινότητα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Reuters.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη εμφάνιση αρκούδας εντός αστικού ιστού της πόλης, η οποία αριθμεί περίπου 500.000 κατοίκους και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων βόρεια του Τόκιο.

Το ζώο εντοπίστηκε για πρώτη φορά το απόγευμα του Σαββάτου κοντά σε πάρκο της περιοχής, ενώ το πρωί της Δευτέρας θεάθηκε εκ νέου, αυτή τη φορά σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από γυμνάσιο. Έκτοτε, η τύχη του παραμένει άγνωστη.

Αυξημένα περιστατικά με αρκούδες στην Ιαπωνία

Η Ιαπωνία καταγράφει το τελευταίο διάστημα αυξημένα περιστατικά εμφάνισης αρκούδων ακόμη και σε αστικές περιοχές, γεγονός που έχει οδηγήσει την κυβέρνηση στη συγκρότηση ειδικής δύναμης αντιμετώπισης περιστατικών άγριας πανίδας.

Ενδεικτικά, την περασμένη εβδομάδα στην πόλη Fukushima, επίθεση αρκούδας προκάλεσε τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων, αναδεικνύοντας την κλιμακούμενη ανησυχία των αρχών.

Οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας σε εργοστάσιο της Fukushima Steel Works καταγράφει μαύρη αρκούδα να καταδιώκει εργαζόμενο στην είσοδο της μονάδας και να τον ρίχνει στο έδαφος, πριν απομακρυνθεί από το σημείο.

Αύξηση πληθυσμού και αλλαγή οικοσυστήματος

Οι ασιατικές μαύρες αρκούδες θεωρούνται είδος υπό πίεση παγκοσμίως, ωστόσο στην Ιαπωνία ο πληθυσμός τους εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί σημαντικά από το 2012, γεγονός που αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στον περιορισμό του κυνηγιού.

Την ίδια ώρα, ειδικοί επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή έχει μειώσει τη διαθεσιμότητα φυσικής τροφής, όπως βελανίδια και καρποί οξιάς, ενώ η δημογραφική συρρίκνωση της υπαίθρου και η εγκατάλειψη γεωργικών εκτάσεων ωθούν τα ζώα όλο και πιο κοντά σε κατοικημένες περιοχές προς αναζήτηση τροφής.