Ιαπωνία: Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πύραυλο προς τη θάλασσα εν μέσω στρατιωτικής άσκησης ΗΠΑ-Ν. Κορέας

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 έναν πύραυλο προς τη θάλασσα, σύμφωνα με τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, με το Τόκιο να ανακοινώνει ότι είναι ενδεχόμενο να ήταν βαλλιστικός πύραυλος, καθώς οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα πραγματοποιούν στρατιωτικές ασκήσεις.

Η εκτόξευση του πυραύλου έγινε προς τη θάλασσα στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής της Βόρειας Κορέας, ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας σε ένα σύντομο μήνυμα τους προς τους δημοσιογράφους. Δεν έγιναν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.



Η ακτοφυλακή της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι ο πύραυλος φαίνεται ότι έπεσε στη θάλασσα.



Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Ιαπωνίας NHK μετέδωσε επικαλούμενο πηγές του υπουργείου Άμυνας ότι ο πύραυλος φαίνεται να έπεσε εκτός της ιαπωνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης.



Η Σεούλ και η Ουάσιγκτον πριν από πέντε ημέρες άρχισαν μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις για τις οποίες δηλώνουν ότι έχουν καθαρά αμυντικό χαρακτήρα, δοκιμάζοντας τον βαθμό ετοιμότητας κατά στρατιωτικών απειλών από τη Βόρεια Κορέα.



Η Βόρεια Κορέα που διαθέτει πυρηνικά όπλα, συχνά επιδεικνύει τον θυμό της και την αντίθεσή της στη διεξαγωγή τέτοιων ασκήσεων, ανακοινώνοντας ότι είναι “γενικές πρόβες” ένοπλης επιθετικότητας εναντίον της, από τους δύο συμμάχους.



Την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, ο πρωθυπουργός της Νότιας Κορέας συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον συζητώντας τρόπους επανέναρξης του διαλόγου με τη Βόρεια Κορέα. Ο διάλογος αυτός έχει ανασταλεί από το 2019.