Από το bullying στην αποδοχή: Ο Παντς έλαβε την πρώτη αγκαλιά-Γιατί μας επηρεάζει τόσο η ιστορία του

Την πρώτη του αγκαλιά φαίνεται πως έλαβε ο Παντς, ο μικρός μακάκος που έχει γίνει Viral σε όλον τον κόσμο μετά την είδηση ότι η μητέρα του τον απέρριψε μόλις γεννήθηκε και βρήκε παρηγοριά σε έναν λούτρινο ουρακοτάγκο.

Ενώ τις προηγούμενες ημέρες, το μικρό πιθηκάκι δεχόταν ανελέητες επιθέσεις από τα υπόλοιπα πρωτεύοντα ζώα, ένα βίντεο που διακινήθηκε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου δείχνει έναν άλλο μακάκο να τον προστατεύει.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται μια ενήλικη μαϊμού να τον πλησιάζει και, αντί να τον εκφοβίσει ξανά, τον αγκαλιάζει απαλά. Μέχρι στιγμής, η γνησιότητα του βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί με χρήστες του διαδικτύου να τονίζουν ότι ακόμη και έτσι, ο Παντς δεν είναι ασφαλής και ζητούν από τη διοίκηση του ζωολογικού κήπου να λάβει μέτρα προστασίας.

Γιατί η ιστορία του Παντς άγγιξε τον κόσμο;

Ο Παντς κέρδισε αμέσως την αγάπη ανθρώπων από κάθε γωνιά του κόσμου. Πολλοί, μάλιστα, επικοινώνησαν με τον ζωολογικό κήπο μόνο και μόνο για να βεβαιωθούν ότι ήταν καλά. Η ιστορία της μοναξιάς και το ταξίδι του προς μια αίσθηση ασφάλειας και υποστήριξης μάς συγκίνησαν βαθιά. Γιατί;

Γιατί, κατά βάθος, ξέρουμε πώς είναι να νιώθεις ότι όλος ο κόσμος είναι εναντίον σου. Ξέρουμε πώς είναι να περιμένεις βοήθεια που δεν έρχεται. Ξέρουμε πώς είναι να προσπαθείς να βρεις λίγη ζεστασιά μέσα σε έναν κόσμο που συχνά μοιάζει ψυχρός και αδιάφορος. Έχουμε νιώσει την απόρριψη. Έχουμε βιώσει τον φόβο. Γι’ αυτό και αντιδρούμε με τόση ένταση και συγκίνηση όταν ένα αδέσποτο σκυλί διασώζεται.

Τα καλά νέα είναι ότι ο Παντς έχει πολλά να μας διδάξει για την ανθρώπινη εμπειρία. Μας δείχνει ότι η υποστήριξη μπορεί να βρεθεί στα πιο απρόσμενα μέρη — ακόμη κι αν, για εκείνον, πήρε τη μορφή ενός λούτρινου παιχνιδιού που λειτούργησε σαν παρένθετη μητέρα. Μας θυμίζει πως η οικογένεια και οι φίλοι δεν ορίζονται πάντα από το αίμα, αλλά από τη φροντίδα και την παρουσία.

Μερικές φορές η στήριξη έρχεται από ανθρώπους που απλώς βρεθήκαμε να μοιραζόμαστε τον ίδιο χώρο. Για τον Παντς, ήταν μερικές μαϊμούδες. Για εμάς, μπορεί να είναι νέοι φίλοι, συνάδελφοι ή ακόμη και άνθρωποι που γνωρίσαμε στο διαδίκτυο.

Ο Παντς μας φέρνει αντιμέτωπους με τη μοναξιά και τη θλίψη, την απώλεια, την απόρριψη, το βασανιστικό ερώτημα αν ήμασταν «αρκετοί» που όλοι έχουμε νιώσει. Ταυτόχρονα, όμως, μας υπενθυμίζει ότι η ελπίδα επιμένει. Ότι, παρά την απόρριψη, μπορούμε να συνεχίσουμε. Και ότι μερικές φορές, το μόνο που χρειάζεται είναι να ακουμπήσουμε το κεφάλι μας κάπου ακόμη κι αν αυτό είναι ένα λούτρινο ζωάκι και να πιστέψουμε πως τα πράγματα, τελικά, θα βελτιωθούν.