«Παρακαλώ να με θυμάστε»: Συγκινεί ο αποχαιρετισμός 27χρονου μοντέλου που «έφυγε» από καρκίνο

Την τελευταία της πνοή άφησε πριν από λίγες ημέρες το 27χρονο μοντέλο από την Ιαπωνία, Aoi Fujino, έπειτα από μάχη με σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου.

Η οικογένειά της ανακοίνωσε ότι η Fujino πέθανε στις 5 Ιανουαρίου, μετά από μάχη με το ραβδομυοσάρκωμα, έναν σπάνιο κακοήθη όγκο. Η 27χρονη είχε γίνει γνωστή, μεταξύ άλλων, και από τη συμμετοχή της σε λίστα με τις 100 πιο προκλητικές διασημότητες παγκοσμίως.

Πέντε ημέρες νωρίτερα, στις 31 Δεκεμβρίου, είχε αποχαιρετήσει τους διαδικτυακούς της φίλους με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. Όπως αναφέρει η Daily Mail, στο μήνυμά της έγραφε:

«Αυτό είναι το τελευταίο μου μήνυμα προς όλους τους θαυμαστές της Aoi Fujino. Σας αγαπούσα πραγματικά. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα όσα κάνατε μέχρι τώρα. Παρακαλώ να με θυμάστε πού και πού».

Λίγες ημέρες αργότερα, η μητέρα της ανακοίνωσε τον θάνατό της μέσω ανάρτησης στον ίδιο λογαριασμό, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της κατά τη διάρκεια της ζωής και της ασθένειάς της.

Η Aoi Fujino καταγόταν από την επαρχία Ισικάβα της Ιαπωνίας και είχε διαγνωστεί πριν από τρία χρόνια με ραβδομυοσάρκωμα. Μετά τη διάγνωση είχε θέσει την καριέρα της σε παύση, προκειμένου να επικεντρωθεί στη θεραπεία.

Τον Αύγουστο του 2024 επέστρεψε προσωρινά στη δουλειά, ωστόσο έξι μήνες αργότερα αναγκάστηκε να αποσυρθεί ξανά λόγω επιδείνωσης της υγείας της. Παρ’ όλα αυτά, συνέχισε να εργάζεται και να συμμετέχει σε εκδηλώσεις με θαυμαστές της έως και το 2025.