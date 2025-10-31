Ιαπωνία: Προσλαμβάνει κυνηγούς για να εξοντώσουν τις αρκούδες

Κυνηγούς σχεδιάζει να προσλάβει η ιαπωνική κυβέρνηση, με σκοπό να εξοντώσουν τις αρκούδες την ώρα που αυξάνεται η ανησυχία στη χώρα λόγω της απότομης αύξησης των επιθέσεων αρκούδων.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα διαθέσει κονδύλια για την πρόσληψη αδειούχων κυνηγών και άλλου προσωπικού για την αντιμετώπιση των αρκούδων που περιφέρονται σε κατοικημένες περιοχές και επιτίθενται σε ανθρώπους.

Η κίνηση αυτή είναι ένα από τα μέτρα που προτάθηκαν την Πέμπτη, μετά από υψηλού επιπέδου συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη χώρα για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου προβλήματος των αρκούδων.

Φέτος, δώδεκα άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους σε επιθέσεις αρκούδων, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί στη χώρα από τότε που άρχισε να καταγράφει τα περιστατικά αυτά τη δεκαετία του 2000. Μεταξύ αυτών είναι ένας άνδρας που διανέμει εφημερίδες στο Χοκάιντο και ένας 67χρονος άνδρας που βρέθηκε νεκρός στον κήπο του στο Ιβάτε.

Η κυβέρνηση, η οποία έχει χαρακτηρίσει τις αρκούδες ως σοβαρή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να επιτρέψει στους αστυνομικούς να πυροβολούν τις αρκούδες με τα τουφέκια τους. Οι αξιωματούχοι έχουν προθεσμία μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου για να οριστικοποιήσουν το σχέδιο αντιμέτρων για τις αυξανόμενες επιθέσεις αρκούδων.

Πάνω από 100 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από αρκούδα

Αρκούδες έχουν εντοπιστεί να εισβάλλουν σε σούπερ μάρκετ και γυμνάσια και να επιτίθενται σε κατοίκους που ασκούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Υπάρχουν δύο είδη αρκούδων στην Ιαπωνία: η ιαπωνική μαύρη αρκούδα και η μεγαλύτερη, συνήθως πιο επιθετική, καφέ αρκούδα που βρίσκεται στο νησί Χοκάιντο.

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από αρκούδες φέτος, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός αλλοδαπού που δέχτηκε επίθεση κοντά σε μια στάση λεωφορείου σε ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στην επαρχία Ακίτα, όπου βρίσκονται μεγάλες οροσειρές στο βόρειο τμήμα της Ιαπωνίας, οι οποίες έχουν τον υψηλότερο αριθμό θυμάτων. Οι αρχές ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι οι δυνάμεις αυτοάμυνας της Ιαπωνίας θα αναπτυχθούν για να βοηθήσουν την κυβέρνηση της Ακίτα να συλλάβει και να απωθήσει τις αρκούδες.