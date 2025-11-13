Ιαπωνία: Σάλος με την πρωθυπουργό Τακαΐτσι - Κοιμάται 2-4 ώρες και συγκαλεί συμβούλιο τα ξημερώματα

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, η οποία συγκάλεσε υπουργικό συμβούλιο στις 3 τα ξημερώματα την περασμένη εβδομάδα καθώς αποκάλυψε ότι κοιμάται μόλις 2-4 ώρες τη μέρα

«Κοιμάμαι περίπου δύο ώρες τώρα, τέσσερις ώρες το πολύ. Νιώθω ότι αυτό είναι κακό για το δέρμα μου», δήλωσε στη νομοθετική επιτροπή, όπου ρωτήθηκε για τη σημασία της μείωσης των υπερβολικών ωρών εργασίας στην Ιαπωνία.

Η Ιαπωνία αγωνίζεται εδώ και καιρό να βρει μια υγιή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, με πολλούς εργαζομένους να βιώνουν έντονη πίεση στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Η Τακαΐτσι κλήθηκε επίσης να εξηγήσει τις συζητήσεις της κυβέρνησής της για την πιθανή επέκταση του ανώτατου ορίου στις υπερωρίες, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η οικονομική ανάπτυξη. Υπερασπίστηκε τη συζήτηση, λέγοντας ότι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες έχουν διαφορετικές ανάγκες. Ορισμένοι άνθρωποι επιλέγουν να εργάζονται σε δύο δουλειές για να τα βγάλουν πέρα, ενώ οι επιχειρήσεις επιβάλλουν αυστηρούς περιορισμούς στις υπερωρίες.

Η Τακαΐτσι τόνισε ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα διασφαλίσει την προστασία της υγείας των εργαζομένων.

«Πράγματι, αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση όπου οι άνθρωποι μπορούν να ισορροπήσουν σωστά τις ευθύνες φροντίδας των παιδιών και των ηλικιωμένων με τις επιθυμίες τους, ενώ ταυτόχρονα να εργάζονται, να απολαμβάνουν τον ελεύθερο χρόνο τους και να χαλαρώνουν — αυτό θα ήταν το ιδανικό», δήλωσε.

«Θα αποβάλω τον όρο "ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής"»

Η Τακαΐτσι ανέλαβε την εξουσία τον περασμένο μήνα ως η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας. Μετά την εκλογή της ως επικεφαλής του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, είχε δηλώσει: «Θα αποβάλω τον όρο "ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής" για τον εαυτό μου. Θα εργάζομαι, θα εργάζομαι, θα εργάζομαι, θα εργάζομαι και θα εργάζομαι».

Από τότε, έχει διατηρήσει ένα εξαιρετικά φορτωμένο πρόγραμμα, συμμετέχοντας σε περιφερειακές συναντήσεις και διμερείς συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, και τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε-μιουνγκ.