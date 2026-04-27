Ιαπωνία: Σε επιφυλακή παρά την άρση της προειδοποίησης για «μέγα-σεισμό» - Τι φοβούνται οι Αρχές

Λήξη συναγερμού, αλλά όχι και εφησυχασμός στην Ιαπωνία, καθώς οι αρχές απέσυραν την προειδοποίηση για πιθανό «μεγα-σεισμό», μία εβδομάδα μετά την ισχυρή δόνηση που ταρακούνησε τη χώρα.

Στις 20 Απριλίου, σεισμός μεγέθους 7,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά της επαρχίας Ιγουάτε, στο νησί Χονσού, προκαλώντας ανησυχία και αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον δέκα τραυματίες, εκ των οποίων δύο σε σοβαρή κατάσταση.

Μετά τη δόνηση, η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) είχε σημάνει συναγερμό, προειδοποιώντας για αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης ενός ακόμη ισχυρότερου σεισμού, άνω των 8 βαθμών. Όπως είχε επισημανθεί τότε, το ενδεχόμενο νέας μεγάλης δόνησης ήταν «σημαντικά αυξημένο» σε σχέση με τις συνήθεις περιόδους.

Ωστόσο, σήμερα Δευτέρα, οι αρχές ανακοίνωσαν την άρση της ειδικής προειδοποίησης. «Η περίοδος αυξημένου κινδύνου που είχε οριστεί από την κυβέρνηση έχει πλέον λήξει», δήλωσε ο Κότα Ιγουαμούρα, υπεύθυνος πρόληψης καταστροφών.

Ο φόβος των ειδικών

Παρά την αποκλιμάκωση, οι ειδικοί σπεύδουν να ξεκαθαρίσουν ότι ο κίνδυνος δεν έχει εξαφανιστεί. «Ένας μεγάλος σεισμός μπορεί να εκδηλωθεί ανά πάσα στιγμή, ακόμη και χωρίς προειδοποιητικά σημάδια», τόνισε ο ίδιος, διατηρώντας σε εγρήγορση τις αρχές και τους πολίτες.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η Ιαπωνία συγκαταλέγεται στις πιο σεισμογενείς χώρες του πλανήτη, καθώς βρίσκεται στο σημείο σύγκλισης τεσσάρων τεκτονικών πλακών, στη δυτική πλευρά της λεγόμενης Ζώνη του Πυρός του Ειρηνικού.

Με περίπου 1.500 σεισμούς ετησίως, ποσοστό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 18% της παγκόσμιας σεισμικής δραστηριότητας, η χώρα ζει διαρκώς με το ενδεχόμενο της επόμενης μεγάλης δόνησης.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ