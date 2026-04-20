Ιαπωνία: Σε «κόκκινο» συναγερμό για δεύτερο mega σεισμό - Υποβαθμίστηκε η προειδοποίηση για τσουνάμι

Η Ιαπωνία ζει ξανά στιγμές μεγάλης ανησυχίας, καθώς τη Δευτέρα 20 Απριλίου, ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 Ρίχτερ στα ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών προκάλεσε αναστάτωση σε κατοίκους αλλά και στις τοπικές Αρχές.

Από νωρίς, εστάλησαν εκτεταμένες προειδοποιήσεις προς τους πολίτες των παράκτιων πόλεων για άμεση εκκένωση ενώ ένα κλίμα επιφυλακής εξαπλώνεται σε ολόκληρο το νησιωτικό έθνος. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, χιλιάδες κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις περιοχές και να κινηθούν προς υψηλότερα σημεία, αφού το επίκεντρο εντοπίστηκε στα ανοιχτά της νομαρχίας Ιβάτε, περίπου 530 χιλιόμετρα βόρεια του Τόκιο.

Σε επιφυλακή οι Αρχές για δεύτερο mega σεισμό

Αν και τα μεγαλύτερα κύματα που καταγράφηκαν είχαν ύψος περίπου 80 εκατοστά, η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA) προειδοποίησε ότι την επόμενη εβδομάδα ενδέχεται να σημειωθούν νέες, ακόμη ισχυρότερες δονήσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τσουνάμι με ύψος έως και 3 μέτρα.

Η υπηρεσία ανέφερε μάλιστα ότι «ο κίνδυνος σεισμού μεγέθους 8,0 Ρίχτερ ή και μεγαλύτερου είναι πλέον σχετικά υψηλότερος από ό,τι σε κανονικές περιόδους». Οι αρχές έθεσαν σε συναγερμό τις βόρειες περιοχές του Χονσού και το Χοκάιντο, όπου τα κύματα ενδέχεται να είναι εντονότερα. Οι δονήσεις έγιναν αισθητές ακόμη και στο Τόκιο, ενώ στο Χοκάιντο οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι παρέμειναν σε ισχύ επί δύο ώρες μετά τον σεισμό, ο οποίος σημειώθηκε στις 16:52 τοπική ώρα.

«Μόλις ακούσαμε την ειδοποίηση, όλοι τρέξαμε έξω», περιέγραψε στο BBC ο Τσάου Σου Θουέ, κάτοικος του Χοκάιντο. «Η δόνηση ήταν μικρότερη σε σχέση με άλλες φορές, αλλά οι αρχές προειδοποιούν συνεχώς τον κόσμο μέσω μεγαφώνων να παραμείνει σε επαγρύπνηση». Πολλοί εργαζόμενοι αποχώρησαν νωρίτερα από τις δουλειές τους, ενώ αρκετά δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας διακόπηκαν προσωρινά.

Μεγάλος σεισμός μεγέθους 7,,4 στην Ιαπωνία / Reuters

Εκτεταμένες οι ζημιές σε κατοικίες

Ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου Μινόρου Κιχάρα δήλωσε ότι περίπου 100 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα, χωρίς όμως να υπάρχουν αναφορές για θανάτους ή σοβαρούς τραυματισμούς. Παράλληλα, εκδόθηκε προειδοποίηση τσουνάμι σε μεγάλο μέρος της ανατολικής ακτής – η δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα στα τρία επίπεδα συναγερμού της χώρας. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν άμεσα τις παράκτιες και παραποτάμιες περιοχές και να αναζητήσουν καταφύγιο σε υψώματα ή σε ειδικά κτίρια εκκένωσης.

«Τα κύματα μπορεί να επαναληφθούν – μην αφήσετε το ασφαλές έδαφος μέχρι να αρθεί η προειδοποίηση», τόνισε εκπρόσωπος της JMA, προειδοποίηση που επανέλαβε και η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι, καλώντας όλους να κινηθούν προς «υψηλότερα και ασφαλέστερα μέρη». Αργότερα, η κατάσταση υποβαθμίστηκε σε απλό συναγερμό για τσουνάμι, ωστόσο η επιφυλακή παραμένει έντονη.

Η Ιαπωνία βρίσκεται σε μια από τις πιο σεισμογενείς ζώνες του πλανήτη, τον λεγόμενο Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού. Υπολογίζεται ότι περίπου 1.500 σεισμοί σημειώνονται κάθε χρόνο, αντιπροσωπεύοντας το 10% όλων των σεισμών παγκοσμίως με μέγεθος άνω των 6 Ρίχτερ.