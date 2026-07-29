Ιαπωνία: Στους 13 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό - Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την επαρχία Κουμαμότο, στη νότια Ιαπωνία, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της χώρας, Σανάε Τακαΐτσι.

Όπως διευκρίνισε, στον απολογισμό περιλαμβάνονται και θάνατοι των οποίων η σύνδεση με τον κύριο σεισμό και τις ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις εξακολουθεί να διερευνάται, ωστόσο ανάμεσά τους συγκαταλέγονται τα θύματα που έχασαν τη ζωή τους μετά την έκρηξη σε εμπορικό κέντρο της ίδιας επαρχίας. Παράλληλα, δεκάδες είναι τα άτομα τα οποία έχουν τραυματιστεί.

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στη μνήμη των θυμάτων και τη βαθιά μου συμπαράσταση στις οικογένειές τους», δήλωσε η πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.



«Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που περιμένουν βοήθεια και κάθε δευτερόλεπτο είναι πολύτιμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σκηνές πανικού σε σχολεία και επιχειρήσεις

Όπως αναφέρει το CNN, ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε αρκετές περιοχές της Κουμαμότο. Σε νηπιαγωγείο κατέρρευσε τμήμα του εξωτερικού τοίχου, με μια δασκάλα να περιγράφει ότι προστάτευσε δύο παιδιά καλύπτοντάς τα με το σώμα της κατά τη διάρκεια της ισχυρής δόνησης.

Βίντεο από το σχολείο δείχνει τοίχο να έχει καταρρεύσει πάνω σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Σύμφωνα με τη δασκάλα, κανένα παιδί δεν τραυματίστηκε, ενώ οι τακτικές ασκήσεις ετοιμότητας για σεισμό βοήθησαν μαθητές και προσωπικό να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Καταστροφές σε γραφεία και συνεχείς μετασεισμοί

Σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν και σε κτίρια επιχειρήσεων. Βίντεο από γραφείο στην πληγείσα περιοχή δείχνει αναποδογυρισμένα γραφεία, υπολογιστές πεσμένους στο πάτωμα και το σύστημα πυρόσβεσης να έχει ενεργοποιηθεί, πλημμυρίζοντας τους χώρους την ώρα που οι εργαζόμενοι εγκατέλειπαν το κτίριο.

«Κρυφτήκαμε κάτω από τα γραφεία, αλλά το έδαφος έμοιαζε ζωντανό, σαν να μας έσπρωχνε από κάτω», περιέγραψε ο ιδρυτής της εταιρείας, μεταφέροντας το κλίμα πανικού που επικράτησε τη στιγμή της δόνησης.



An explosion occurred at Aeon Mall in Kumamoto, #Japan , following a 7.1 magnitude #earthquake .

The second floor collapsed, with several people trapped as emergency crews responded, according to the fire department. #breaking #viralvideo pic.twitter.com/rcnYs2DG1V — Loveleen kaur (@loveleenchanni) July 28, 2026

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για εγκλωβισμένους, ενώ οι μετασεισμοί δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων. Παράλληλα, συνεργεία μηχανικών πραγματοποιούν ελέγχους σε κτίρια και υποδομές, καθώς υπάρχουν φόβοι για περαιτέρω καταρρεύσεις.