Ιαπωνία: Viral η στιγμή που η Μελόνι σβήνει τούρτα γενεθλίων στην επίσημη συνάντηση με την Τακαΐτσι

Ένα θερμό καλωσόρισμα επεφύλαξε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι στην Ιταλίδα ομόλογό της Τζόρτζια Μελόνι η οποία έφτασε στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, ανήμερα των γενεθλίων της.

Η Μελόνι, που έγινε 49 ετών, είναι η πρώτη ευρωπαία ηγέτιδα που επισκέπτεται τη χώρα ύστερα από τη νίκη της Τακαΐτσι στις εκλογές του Οκτωβρίου. Η συνάντηση Μελόνι-Τακαΐτσι προκάλεσε αναταραχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Ιαπωνία, με τη «Σύνοδο Κορυφής SanaMelo» να γίνεται τάση καθώς οι δύο χώρες σηματοδοτούν 160 χρόνια διπλωματικών δεσμών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, η Μελόνι δεν μπόρεσε να αντισταθεί και τράβηξε μια σέλφι με την Τακαΐτσι ενώ στη συνέχεια ευχήθηκε υγεία πριν τραγουδήσουν όλοι μαζί το «Tanti Auguri», η ιταλική εκδοχή του «Happy Birthday» στην Ιταλίδα πρωθυπουργό.

Στο τραπέζι προσγειώθηκε μια τούρτα γενεθλίων με την Μελόνι να σβήνει τα κεράκια ενώ οι διπλωματικοί σύμβουλοι Ιταλίας και Ιαπωνίας ακολουθούσαν την Τακαΐτσι που έδινε τον ρυθμό του τραγουδιού.

Ως δώρο έλαβε ένα κουτί γεμάτο προϊόντα Sanrio αντανακλώντας την αγάπη της Ιταλίδας πρωθυπουργού για την ιαπωνική pop κουλτούρα. Σημειώνεται ότι , η Μελόνι είναι γνωστή φαν των anime, με κλασικές σειρές όπως Lupin III και Space Pirate Captain Harlock να την έχουν σημαδέψει από παιδί. Πριν γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιταλίας, μοιραζόταν συχνά στα social media anime και anime-style illustrations.

Η Ιαπωνία και η Ιταλία συμφώνησαν να αναβαθμίσουν τους δεσμούς τους σε μια ειδική στρατηγική εταιρική σχέση, αντανακλώντας στενότερο συντονισμό σε ένα τεταμένο παγκόσμιο κλίμα. Η αμυντική συνεργασία κατείχε εξέχουσα θέση, συμπεριλαμβανομένης της κοινής τους εργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο για ένα μαχητικό αεροσκάφος επόμενης γενιάς και του αυξανόμενου ενδιαφέροντος της Ιταλίας για τον Ινδο-Ειρηνικό.