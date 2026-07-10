Ο Τάσος Ιορδανίδης παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού, όπου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σχέση που είχε στο παρελθόν με τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως οι δυο τους είχαν σταματήσει να έχουν επαφές αρκετό καιρό πριν γίνουν γνωστές οι καταγγελίες που ακολούθησαν.

«Είχαμε σταματήσει να έχουμε επαφές πριν συμβούν τα γεγονότα. Ούτε εγώ περίμενα όλο αυτό που ακούστηκε. Για καθαρά προσωπικούς λόγους αποστασιοποιηθήκαμε με τον Πέτρο. Δεν ταιριάζουν τα χνότα όλων των ανθρώπων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η άποψή του για την τηλεόραση

Ο Τάσος Ιορδανίδης στάθηκε και στις μεγάλες αλλαγές που, όπως πιστεύει, βιώνει η τηλεόραση τα τελευταία χρόνια.

Όπως εξήγησε, το διαδίκτυο έχει αλλάξει ριζικά τις συνήθειες του κοινού, ενώ η νέα γενιά στρέφεται ολοένα και περισσότερο στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως ούτε τα δικά του παιδιά παρακολουθούν πλέον συμβατική τηλεόραση.

«Τα παιδιά μου δεν βλέπουν τηλεόραση. Καθόλου. Τους φαίνεται περιττή η κίνηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα», είπε, εκτιμώντας ότι το τηλεοπτικό τοπίο βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο.

Οι αλλαγές στον τρόπο που καταναλώνεται το περιεχόμενο δεν επηρεάζουν μόνο τους τηλεθεατές, αλλά και όσους εργάζονται στον χώρο. Όπως άφησε να εννοηθεί ο ηθοποιός, η τηλεόραση καλείται πλέον να προσαρμοστεί σε μια νέα εποχή.

Η σχέση ζωής με τη Θάλεια Ματίκα

Στη συνέντευξή του, ο Τάσος Ιορδανίδης μίλησε και για τη σύζυγό του, Θάλεια Ματίκα, περιγράφοντας τη σχέση τους ως μια ισορροπημένη πορεία που έχει εξελιχθεί με τα χρόνια.

Όπως είπε, παλαιότερα εκείνη ήταν ο άνθρωπος που τον ηρεμούσε περισσότερο στις δύσκολες επαγγελματικές στιγμές, ενώ σήμερα αισθάνεται πως οι δυο τους βρίσκονται πλέον «στο ίδιο μήκος κύματος».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην περίοδο της μεγάλης τηλεοπτικής επιτυχίας της Θάλειας Ματίκα, τονίζοντας πως ποτέ δεν επέτρεψε στην αναγνωρισιμότητα να επηρεάσει την προσωπική τους ζωή ή τη μεταξύ τους σχέση, στοιχείο που, όπως είπε, εκτιμά ιδιαίτερα.