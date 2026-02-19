Ηχηρό μήνυμα Παπασταύρου στην Τουρκία για Chevron: H Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Ιστορική χαρακτήρισε τη Δευτέρα της υπογραφής της συμφωνίας με την Chevronγια έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας ευθέως στις αντιδράσεις της Άγκυρας.

Όπως τόνισε, μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών «η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με συνέπεια, σχέδιο και αυτοπεποίθηση, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας», ξεκαθαρίζοντας ότι οι τουρκικές αιτιάσεις περί «μονομερών ενεργειών» δεν έχουν νομικό έρεισμα.

Διπλασιασμός περιοχών έρευνας – Γεωστρατηγική ενίσχυση

Σύμφωνα με τον υπουργό, η συμφωνία διπλασιάζει την έκταση στην οποία θα πραγματοποιηθούν έρευνες υδρογονανθράκων, ενισχύοντας τη γεωστρατηγική θέση της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η αντίδραση της Τουρκίας δείχνει ακριβώς ότι η Ελλάδα προχωρά στην πράξη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η παρουσία μιας από τις δύο μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως λειτουργεί ως έμπρακτη αναγνώριση της νομιμότητας των ελληνικών ενεργειών.

«Καμία έννομη συνέπεια» για το τουρκολιβυκό

Αναφερόμενος στο Τουρκολιβυκό μνημόνιο , ο κ. Παπασταύρου υπενθύμισε ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 26ης Ιουνίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πέτυχε ρητή αναφορά στα συμπεράσματα, σύμφωνα με την οποία το μνημόνιο Τουρκίας–Λιβύης:

Παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών

Δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας

Δεν μπορεί να παράγει έννομες συνέπειες

«Η Chevron , ερχόμενη στην Ελλάδα, δείχνει στην πράξη ότι δεν δίνει καμία βαρύτητα σε αυτές τις παράνομες αιτιάσεις», υπογράμμισε.

ΗΠΑ – Ελλάδα: Στρατηγική σχέση με ενεργειακό αποτύπωμα

Ο υπουργός έκανε λόγο για πολυεπίπεδη ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, όχι μόνο σε επίπεδο άμυνας, αλλά και σε ενέργεια, επενδύσεις, ναυτιλία και ναυπηγεία.

Όπως σημείωσε, οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνουν ότι οι σχέσεις ΗΠΑ–Ελλάδας είναι «πιο στενές από ποτέ», ενώ χαρακτήρισε την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φίλη της Ελλάδας».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις επικείμενες συναντήσεις στις ΗΠΑ, που θα έχει την επόμενη εβδομάδα, με στόχο την υλοποίηση ενεργειακών συμφωνιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση:

Στη βιωσιμότητα του Κάθετου Διαδρόμου

Στη διακρατική συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Στην ενεργειακή ασφάλεια ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας

Το χρονοδιάγραμμα: Από το 2026 οι έρευνες – Παραγωγή μετά το 2032

Ο κ. Παπασταύρου παρουσίασε συγκεκριμένο οδικό χάρτη:

Β’ εξάμηνο 2026: Έναρξη γεωφυσικών ερευνών νότια της Κρήτης

Α’ εξάμηνο 2027: Πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο

Έως 2030: Ολοκλήρωση 2D και 3D ερευνών

Μετά το 2032: Πιθανή έναρξη παραγωγής υδρογονανθράκων

«Υπάρχει ορατή ημέρα παραγωγής για τη χώρα», ανέφερε, επισημαίνοντας τα σημαντικά δημοσιονομικά οφέλη που μπορεί να προκύψουν.

Σταθερά τιμολόγια και ενεργειακός ρεαλισμός

Στο μέτωπο της ακρίβειας, ο υπουργός υποστήριξε ότι τα οικιακά τιμολόγια ρεύματος έχουν σταθεροποιηθεί, σε αντίθεση με χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης όπου οι τιμές παραμένουν 30-40% υψηλότερες.



Επανέλαβε ότι η Ευρώπη χρειάζεται ενεργειακό ρεαλισμό σημειώνοντας «το φυσικό αέριο είναι αναγκαίο για την επόμενη περίοδο. Η Ελλάδα μπορεί να συμβάλει, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλή συμμετοχή ΑΠΕ στο ενεργειακό της μείγμα».

Λειψυδρία, διασυνδέσεις και ενεργειακή ασφάλεια

Για τη λειψυδρία, τόνισε ότι απαιτείται συνολική μεταρρύθμιση στον τομέα του νερού, με αιχμή το έργο «Εύρυτος»,που – όπως είπε – διασφαλίζει λύση 15ετίας για την Αττική.

Σχετικά με το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, ανέφερε ότι προχωρά επικαιροποίηση των στοιχείων ώστε να προσελκυστούν νέοι επενδυτές.

Η ενέργεια ως εθνική ασφάλεια

«Ζούμε σε περίοδο γεωπολιτικών αναταράξεων. Δεν παίζουμε με τη σταθερότητα της χώρας», υπογράμμισε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα αξιοποιεί:

Τη γεωγραφική της θέση

Τις ΑΠΕ

Τα δίκτυα που αναπτύχθηκαν από το 2019

Την πιθανότητα εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου

Με στόχο να λειτουργήσει ως στρατηγικός εταίρος για τις ΗΠΑ και πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.