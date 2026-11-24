«Άκυρο και χωρίς νομική ισχύ» χαρακτήρισε εκ νέου το τουρκολιβυκό μνημόνιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαμηνύοντας από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ότι η ΕΕ στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τόσο η Επίτροπος αρμόδια για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σούιτσα, όσο και η ιρλανδική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ έστειλαν σαφές μήνυμα σε Άγκυρα και Τρίπολη ότι οι μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το Δίκαιο της Θάλασσας δεν γίνονται αποδεκτές και επηρεάζουν άμεσα τις ευρωτουρκικές σχέσεις.

«Το μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών που υπεγράφη μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης το 2019 δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας. Παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, είναι άκυρο και χωρίς νομική ισχύ και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη», υπογράμμισε η Επίτροπος.

Η Ντ. Σούιτσα επισήμανε ότι το ζήτημα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που αφορά την προάσπιση του διεθνούς δικαίου, τη διατήρηση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών. Αναφερόμενη στις ευρωτουρκικές σχέσεις και στην ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας, η Επίτροπος τόνισε ότι οι σχέσεις της ΕΕ με τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες δεν αξιολογούνται αποκλειστικά βάσει των εσωτερικών τους μεταρρυθμίσεων, αλλά και βάσει της συμπεριφοράς τους στο διεθνές πεδίο. «Παρακολουθούμε στενά κάθε ενέργεια ή δήλωση που θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες εντάσεις στην περιοχή ή να υπονομεύσει τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ΕΕ επιδιώκει μια εποικοδομητική σχέση συνεργασίας με την Τουρκία, η οποία, ωστόσο, πρέπει να θεμελιώνεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στην προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στις σχέσεις καλής γειτονίας.

Όσον αφορά τη Λιβύη, η Ντ. Σούιτσα υπογράμμισε ότι η πολιτική μετάβαση της χώρας δεν πρέπει να υπονομεύεται από συμφωνίες που βαθαίνουν τις διαιρέσεις, δημιουργούν νομική αβεβαιότητα ή θίγουν τα δικαιώματα τρίτων κρατών, όπως η συμφωνία με την Τουρκία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ίδια επανέλαβε τη δέσμευση της ΕΕ στην ενότητα, την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και τη σταθερότητα της Λιβύης, επισημαίνοντας ότι η σταθερότητα της χώρας συνδέεται στενά με εκείνη της Ανατολικής Μεσογείου.

«Οι μονομερείς ενέργειες που παραγνωρίζουν τα δικαιώματα άλλων δεν είναι αποδεκτές. Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει σταθερά την Ελλάδα και την Κύπρο και να θέτει το ζήτημα στις σχέσεις της με την Τουρκία», κατέληξε η Επίτροπος.

Από την πλευρά του, ο Ιρλανδός υφυπουργός Τσάρλι ΜακΚόναλογκ, μιλώντας εξ ονόματος της ιρλανδικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, τόνισε ότι το ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου «δεν αποτελεί τεχνική διαφωνία, αλλά ζήτημα αρχής». Επαναλαμβάνοντας την πλήρη αλληλεγγύη του Συμβουλίου προς την Ελλάδα και την Κύπρο, υπογράμμισε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών-μελών πρέπει να γίνονται σεβαστά και ότι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών πρέπει να πραγματοποιείται μέσω διαλόγου και καλόπιστων διαπραγματεύσεων, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και όχι μέσω μονομερών ενεργειών που παραγνωρίζουν τα δικαιώματα άλλων κρατών.

Ο Ιρλανδός υφυπουργός επισήμανε ότι, παρά το στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ για μια σταθερή σχέση συνεργασίας με την Τουρκία, η αποκλιμάκωση δεν μπορεί να είναι επιλεκτική, αλλά πρέπει να έχει διάρκεια, να είναι αξιόπιστη και να περιλαμβάνει τον σεβασμό των δικαιωμάτων των κρατών-μελών της ΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ετοιμότητα του Συμβουλίου να αντιμετωπίσει ενέργειες που θίγουν τα δικαιώματα των κρατών-μελών. «Η ΕΕ θα συνεχίσει να ενεργεί με ενότητα. Το Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει ενέργειες που υπονομεύουν την κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα ή τη δικαιοδοσία των κρατών-μελών ή παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Υπερασπιζόμενοι αυτές τις αρχές, υπερασπιζόμαστε όχι μόνο τα δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και την ίδια την αξιοπιστία της διεθνούς έννομης τάξης», κατέληξε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου της ΕΕ.

Κεφαλογιάννης: Απόπειρα επιβολής τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο

Από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μανώλης Κεφαλογιάννης, χαρακτήρισε το τουρκολιβυκό μνημόνιο παράνομο και αντίθετο προς το Δίκαιο της Θάλασσας, κάνοντας λόγο για απόπειρα επιβολής τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Μ. Κεφαλογιάννης υπενθύμισε τη διεθνή καταδίκη του μνημονίου, ενώ αναφέρθηκε στο άρθρο 3 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα κάθε κράτους να καθορίζει το εύρος των χωρικών του υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια. Παράλληλα, κατήγγειλε τη διατήρηση της τουρκικής απειλής πολέμου (casus belli) έναντι της Ελλάδας, καθώς και το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας». «Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός κράτους-μέλους της ΕΕ είναι αμφισβήτηση της ίδιας της ΕΕ στο σύνολό της», υπογράμμισε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το ψήφισμα που θα τεθεί σε ψηφοφορία την Πέμπτη θα αποτελέσει «ηχηρή απάντηση στην Τουρκία και την επιθετικότητά της».

Από την πλευρά της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, ζήτησε αποφασιστική ευρωπαϊκή απάντηση μετά την πρόσφατη, όπως ανέφερε, κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης. Ο Γ. Μανιάτης χαρακτήρισε την καταδίκη του μνημονίου από τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ένα χρήσιμο, αλλά πρώτο βήμα. «Οφείλουμε τώρα να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών αποτελεί όχι μόνο εθνική, αλλά και «κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη». Ειδικότερα, ανέφερε ότι με την πρόταση ψηφίσματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ζητείται η ανανέωση και η επέκταση του υφιστάμενου πλαισίου κυρώσεων της ΕΕ για την Ανατολική Μεσόγειο, ώστε να καλύπτει και παράνομες δραστηριότητες που στηρίζονται στο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Παράλληλα, ζητείται ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου να αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση κάθε μελλοντικής συνεργασίας της ΕΕ τόσο με τη Λιβύη όσο και με την Τουρκία, καθώς και η προστασία από την ΕΕ του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (Great Sea Interconnector). «Η ΕΕ είναι ένα μοναδικό πείραμα ειρήνης. Οφείλει όμως να διαθέτει ισχύ, ώστε να μπορεί να υπερασπίζεται τις αρχές της και να προστατεύει εξίσου όλα τα κράτη-μέλη της», κατέληξε ο Γ. Μανιάτης.