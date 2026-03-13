Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι της Κύπρου: «Μείνετε στα σπίτια σας»

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται το Ακρωτήρι της Κύπρου εδώ και περίπου δύο εβδομάδες, από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή . Το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Μαρτίου 2026 οι σειρήνες ήχησαν ξανά στην περιοχή, ενώ οι κάτοικοι δέχθηκαν προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα.

«Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης.



Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα.



Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες», αναφέρει το μήνυμα.