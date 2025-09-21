Μαίνεται η φωτιά σε ΧΥΤΑ στο Λασίθι - Ήχησε το 112 για τοξικούς καπνούς

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη προς τους κατοίκους του Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης, προκειμένου να προστατευτούν από τους καπνούς, μετά την φωτιά που ξέσπασε σε χώρο εναπόθεσης σκουπιδιών, νωρίτερα το πρωί της Κυριακής (21/9).

Ελικόπτερα στην κατάσβεση της φωτιάς στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης που ξέσπασε σε χώρο εναπόθεσης σκουπιδιών, νωρίτερα το πρωί της Κυριακής. pic.twitter.com/Iig1GLXeeX — Flash.gr (@flashgrofficial) September 21, 2025

Όπως αναφέρεται στο μήνυμα μέσω του 112, οι καπνοί κατευθύνονται προς την περιοχή του Αγίου Νικολάου και η σύσταση προς τους πολίτες είναι να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα, όπως επίσης να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο που βρίσκεται κοντά στην περιοχή Κατσίκια, παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, έχουν σπεύσει 11 οχήματα και επιχειρούν δύο εναέρια μέσα και επιπλέον υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.