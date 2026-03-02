Ιδανική θερμοκρασία στην κρεβατοκάμαρα: Γιατί τον χειμώνα σε ωφελεί ένα πιο δροσερό δωμάτιο

Οι συνθήκες που επικρατούν στην κρεβατοκάμαρα επηρεάζουν άμεσα το πόσο εύκολα αποκοιμάσαι και πόσο ξεκούραστος ξυπνάς. Η σωστή θερμοκρασία δεν αφορά μόνο την άνεση, αλλά και τη ρύθμιση του βιολογικού ρολογιού και τη συνολική σωματική ευεξία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ενδεδειγμένη θερμοκρασία για τους χώρους του σπιτιού είναι γύρω στους 21°C. Ωστόσο, το υπνοδωμάτιο καλό είναι να διατηρείται πιο δροσερό, ιδανικά μεταξύ 16 και 18 βαθμών Κελσίου.

Δες πώς η σωστή θερμοκρασία μπορεί να αλλάξει τον ύπνο σου και να βελτιώσει την καθημερινή σου ενέργεια.