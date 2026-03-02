Υγεία Σας είναι χρήσιμα

Ιδανική θερμοκρασία στην κρεβατοκάμαρα: Γιατί τον χειμώνα σε ωφελεί ένα πιο δροσερό δωμάτιο

H θερμοκρασία του υπνοδωματίου παίζει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα του ύπνου και στη συνολική υγεία.

Unsplash
Unsplash
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Οι συνθήκες που επικρατούν στην κρεβατοκάμαρα επηρεάζουν άμεσα το πόσο εύκολα αποκοιμάσαι και πόσο ξεκούραστος ξυπνάς. Η σωστή θερμοκρασία δεν αφορά μόνο την άνεση, αλλά και τη ρύθμιση του βιολογικού ρολογιού και τη συνολική σωματική ευεξία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ενδεδειγμένη θερμοκρασία για τους χώρους του σπιτιού είναι γύρω στους 21°C. Ωστόσο, το υπνοδωμάτιο καλό είναι να διατηρείται πιο δροσερό, ιδανικά μεταξύ 16 και 18 βαθμών Κελσίου.

Δες πώς η σωστή θερμοκρασία μπορεί να αλλάξει τον ύπνο σου και να βελτιώσει την καθημερινή σου ενέργεια.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Υγεία Σας είναι χρήσιμα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader