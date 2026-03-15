Ισραηλινός στρατός: «Έχουμε χιλιάδες στόχους και τρεις ακόμα εβδομάδες επιχειρήσεων στο Ιράν»

Ο στρατός του Ισραήλ σχεδιάζει τουλάχιστον τρεις ακόμη εβδομάδες στρατιωτικής εκστρατείας εναντίον του Ιράν, με «χιλιάδες στόχους» να απομένουν, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος ισραηλινού στρατού, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν μιλώντας στο CNN.



«Έχουμε χιλιάδες στόχους μπροστά μας», δήλωσε ο Ντέφριν. «Είμαστε έτοιμοι, σε συντονισμό με τους Αμερικανούς συμμάχους μας, με σχέδια τουλάχιστον μέχρι το Εβραϊκό Πάσχα, που είναι περίπου τρεις εβδομάδες από σήμερα. Και έχουμε βαθύτερα σχέδια για ακόμη και τρεις εβδομάδες μετά από τότε», πρόσθεσε.



Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ τόνισαν ότι η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 400 κύματα επιθέσεων από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, με στόχους, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, κυρίως ιρανικές υποδομές.



Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο CNN ότι ο ισραηλινός στρατός «δεν δουλεύει με το χρονόμετρο ή βάση χρονοδιαγράμματος, αλλά για να επιτύχει τους στόχους μας». Στόχος είναι να αποδυναμωθεί σοβαρά το ιρανικό καθεστώς, σημείωσε ο ταξίαρχος.



Αναφερόμενος στις νέες εχθροπραξίες στο νότιο Λίβανο, ο Ντέφριν είπε ότι η Χεζμπολάχ είχε αποφασίσει να μείνει εκτός του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο του περασμένου έτους, αλλά τώρα εμπλέκεται.



«Τον Ιούνιο, κατάλαβαν ότι ήταν μια περιορισμένη εκστρατεία στο Ιράν, οπότε δεν επιτέθηκαν. Τώρα που όλα είναι ξεκάθαρα, ενεπλάκησαν», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.