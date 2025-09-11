Ιδιωτικό χρέος: Έκρηξη ρυθμίσεων δανείων και ιστορικό 90% στην εξυπηρέτηση
Οι ψηφιακές πλατφόρμες ενημέρωσης δανειοληπτών βρίσκονται ήδη σε πλήρη λειτουργία, με 81.500 εγγεγραμμένους χρήστες.
Το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι εταιρίες διαχείρισης δανείων πέτυχαν ρυθμίσεις-μαμούθ, με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό να κερδίζει έδαφος και τους δανειολήπτες να βρίσκουν ταχύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση.
Ρυθμίσεις δανείων ύψους 3,2 δισ. ευρώ και διατήρηση του εντυπωσιακού ποσοστού 90% στην εξυπηρέτηση πελατών κατέγραψαν οι εταιρίες-μέλη της ΕΕΔΑΔΠ το πρώτο εξάμηνο του 2025.
Τα βασικά στοιχεία
- Υπό διαχείριση δάνεια: 93 δισ. ευρώ
- Δανειολήπτες: 2,57 εκατ.
- Από αυτά, 44,5 δισ. ευρώ εντάσσονται στο πρόγραμμα «Ηρακλής».
Η αύξηση κατά 7,1 δισ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι προήλθε από χαρτοφυλάκια που διαχειριζόταν η PQH.
Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Το 25% των ρυθμίσεων
Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών κερδίζει έδαφος, καλύπτοντας ήδη το 25% των συνολικών ρυθμίσεων.
- Το ποσοστό εγκρισιμότητας τον Ιούνιο άγγιξε το 91%.
- Έχουν ρυθμιστεί πάνω από 3.700 δάνεια ευάλωτων οφειλετών και 170 περιπτώσεις ΑμεΑ, ύψους σχεδόν 1 δισ. ευρώ.
Στήριξη στους δανειολήπτες
- Περισσότερες από 105.000 κλήσεις τον μήνα (+10%) απαντούν τα τηλεφωνικά κέντρα.
- Το 90% εξυπηρετείται αυθημερόν.
- Τα αιτήματα φτάνουν τις 32.000 μηνιαίως (+12%), με χρόνο διαχείρισης μόλις 9 ημέρες.
Ψηφιακή εποχή για τους οφειλέτες
Οι ψηφιακές πλατφόρμες ενημέρωσης δανειοληπτών βρίσκονται ήδη σε πλήρη λειτουργία, με 81.500 εγγεγραμμένους χρήστες, προσφέροντας άμεση και διαφανή εικόνα για υπόλοιπα και δόσεις.
Ο κλάδος με αριθμούς
Η ΕΕΔΑΔΠ εκπροσωπεί 14 εταιρίες με περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους, παίζοντας πλέον κομβικό ρόλο στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους στη χώρα.