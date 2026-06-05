Idra Kayne: «Είμαι Αφροελληνίδα, δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι ενοχλούνται, γιατί τους αφορά»

Η Idra Kayne ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για την καταγωγή της, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν την ενοχλεί να την αποκαλέσουν μαύρη!

«Δεν θα με πειράξει να πει κανείς ότι είμαι μαύρη! Γενικά έχει δαιμονοποιηθεί η λέξη μαύρος. Κι εμένα οι φίλοι μου έχει τύχει να μου πουν γνώρισα έναν άλλον μαύρο, με συγχωρείς. Και λέω γιατί μου λες με συγχωρείς; Το μαύρος είναι η περιγραφή του χρώματός μου και περιγράφει ακριβώς τη φυλή στην οποία ανήκω. Το Αφροελληνίδα με εκφράζει 100%. Βέβαια και αυτός ο όρος πολλούς τους ενοχλεί! Νομίζω ότι ενοχλούνται οι γύρω - γύρω και δεν ξέρουμε και γιατί ενοχλούνται, γιατί πρέπει να ενοχληθείς για κάτι και γιατί τους αφορά. Εγώ αυτοπροσδιορίζομαι ως αυτό και είμαι αυτό.

Έχω διπλή καταγωγή, η μητέρα μου είναι Ελληνίδα και πατέρας μου ήταν από την Ουγκάντα. Υπάρχουν όμως και παιδιά αφρικανικής καταγωγής, της δεύτερης γενιάς, που οι γονείς μπορούν να είναι και οι δύο Αφρικανοί, τα παιδιά όμως αυτά έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει εδώ. Πώς θα αυτοπροσδιορίσουν; Είναι και το βίωμα του καθένα. Εγώ νιώθω και Αφρικανή και Ελληνίδα».

«Δεν ήθελε ο γιος της να μπλέξει με τραγουδίστρια και ξένη»

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στα προβλήματα που της δημιούργησε μια μέλλουσα πεθερά! «Δεν έχω γνωρίσει και πολλές πεθερές, αλλά είμαι πολύ καλή σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι τόσο ότι είμαι γλυκό παιδί και καλό κορίτσι, είναι ότι μ’ αρέσει η επαφή με τη γυναίκα που έχει μεγαλώσει τον σύντροφό μου για να αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα καλύτερα. Έχω απογοητευτεί από μία γιατί χωρίς να τη γνωρίζω είχα μάθει για πράγματα που είχε πει. Με είχε απογοητεύσει ότι έχει θέσει ως κριτήριο το ότι δεν θέλει ο γιος της να μπλέξει ποτέ με τραγουδίστρια και ξένη! Και του είπα, έπεσες μέσα. Ποιος άνθρωπος λέει σε κάποιον ποτέ μην μπλέξεις με κάποιον;»