Τη νέα του ονομασία, «Ίδρυμα Σόνια & Κλέων Τσέτης, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Επιστημονικής Έρευνας & Πολιτισμού», ανακοίνωσε η πρόεδρος και CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), Ιουλία Τσέτη, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου. Η μετονομασία του Ιδρύματος αποτελεί έναν φόρο τιμής στη μνήμη της μητέρας της, Σόνιας Παπανικολάου Τσέτη, η οποία στήριξε ουσιαστικά τόσο την οικογένειά της όσο και το όραμα και την επιχειρηματική διαδρομή του Κλέωνα Τσέτη, ιδρυτή του Ομίλου.

Η απόφαση αυτή αναδεικνύει τη συμβολή και των δύο γονέων της Ιουλίας Τσέτη στη δημιουργία και την ανάπτυξη του φαρμακευτικού Ομίλου, αλλά και τη σημασία της συνέχειας του έργου τους. Το Ίδρυμα, που συστάθηκε το 2017 με πρωτοβουλία της Ιουλίας Τσέτη και της αδελφής της, Ειρήνης, στη μνήμη του πατέρα τους, Κλέωνα Τσέτη, φέρει πλέον και το όνομα της μητέρας τους.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Τσιούφης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας (ΕΔΑΕ) Σωτήρης Θεοχάρης και ο διευθυντής της Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής στο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός» Αλέξανδρος Στρατηγός, ο οποίος μάλιστα απηύθυνε χαιρετισμό ευχαριστώντας την Πρόεδρο του ΟΦΕΤ για τη διαρκή υποστήριξή της στην επιστημονική κοινότητα.

Αλέξανδρος Στρατηγός, διευθυντής της Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής στο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός» και Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος και CEO ΟΦΕΤ

Η διαδρομή της Σόνιας και του Κλέωνα Τσέτη

Η Σόνια Παπανικολάου Τσέτη υπήρξε δυναμική επιστήμονας και δραστήρια επιχειρηματίας. Απόφοιτη της Φαρμακευτικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ήταν συμφοιτήτρια του Κλέωνα Τσέτη. Διατηρούσε δύο φαρμακεία στην Άρτα, τα οποία για δεκαετίες αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία.

Με επιστημονική κατάρτιση, επιχειρηματικό ένστικτο, γενναιοδωρία και δημιουργικό πνεύμα, στάθηκε πολύτιμη συνοδοιπόρος του Κλέωνα Τσέτη από τα πρώτα βήματα της καινοτόμου φαρμακευτικής και, στη συνέχεια, επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Στήριξε ουσιαστικά αλλά διακριτικά το όραμα του συζύγου της και αργότερα την πορεία της κόρης τους, Ιουλίας.

Η ίδια η πρόεδρος και CEO του ΟΦΕΤ αναφέρθηκε στην πολύτιμη συμβολή της μητέρας της, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Μάρτιο, πλήρης ημερών, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη που της έδειχνε στις επιλογές και στα επαγγελματικά της βήματα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η μητέρα μου, Σόνια, έφυγε από κοντά μας τον περασμένο Μάρτιο, πλήρης ημερών, στηρίζοντας ουσιαστικά αλλά αφανώς, σε όλη την πορεία της, το όραμα του πατέρα μου, ιδρυτή του Ομίλου μας, και μετέπειτα τη δική μου πορεία, δείχνοντάς μου εμπιστοσύνη στα βήματα που ήθελα να ακολουθήσω».

Νέες εγκαταστάσεις και πρότυπα εργαστήρια για τους ερευνητές

Η μετονομασία του ιδρύματος συνοδεύεται από σχέδια για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του. Σύμφωνα με την Ιουλία Τσέτη, σύντομα θα αποκτήσει νέες εγκαταστάσεις, στις οποίες θα δημιουργηθούν πρότυπα εργαστήρια. Στόχος είναι να δοθούν οι κατάλληλες υποδομές και δυνατότητες σε νέους Έλληνες ερευνητές που πραγματοποιούν πρωτότυπο επιστημονικό έργο, ώστε να μπορούν να μετατρέπουν τις ερευνητικές τους ιδέες σε πράξη, χωρίς να επιβαρύνονται με δυσβάσταχτα έξοδα. Παράλληλα, προβλέπεται η παροχή στέγης και ερευνητικού εξοπλισμού σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη σταθερή κατεύθυνση του Ιδρύματος για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, την υποστήριξη της νέας γενιάς επιστημόνων και τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη φαρμακοβιομηχανία, με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές προκλήσεις και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Τέσσερις υποτροφίες για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τέσσερις νέες υποτροφίες, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Ιδρύματος για την ανάδειξη και την υποστήριξη του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού. Οι τρεις πρώτες υποτροφίες απονεμήθηκαν στους ειδικευόμενους ιατρούς και υποψήφιους διδάκτορες Δερματολογίας της Α΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός»: Γεώργιο Θεοχάρη, Ιωάννα Πάσχου και Δώρα Ζαφειροπούλου.

Δώρα Ζαφειροπούλου και Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος και CEO ΟΦΕΤ

Η τέταρτη υποτροφία απονεμήθηκε στη μνήμη της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, καθώς η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου, ημερομηνία που έχει καθιερωθεί ως Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Η υποτροφία είναι αφιερωμένη στη μνήμη της νεαρής φοιτήτριας που δολοφονήθηκε τον Ιούλιο του 2021 και απονέμεται κάθε χρόνο σε φοιτήτρια ή φοιτητή που δραστηριοποιείται ερευνητικά στον χώρο των Επιστημών Υγείας.

Για τη φετινή χρονιά, υπότροφος αναδείχθηκε η Αγγελική Χουστουλάκη, υποψήφια διδάκτωρ Φαρμακευτικής. Τη διδακτορική της διατριβή επέβλεπε η αείμνηστη καθηγήτρια Ιωάννα Ανδρεάδου, η οποία είχε διατελέσει και επιστημονική σύμβουλος του Ιδρύματος Κλέων Τσέτης. Η συγκεκριμένη υποτροφία διατηρεί ζωντανή τη μνήμη της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, ενώ παράλληλα συνδέει την επιστημονική πρόοδο με ένα διαρκές κοινωνικό μήνυμα κατά της βίας σε βάρος των γυναικών.

Αγγελική Χουστουλάκη και Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος και CEO ΟΦΕΤ

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης της μνήμης τέτοιων γεγονότων και της ανάγκης για ουσιαστικές κοινωνικές αλλαγές. «Είναι πολύ σημαντικό να στέλνουμε ένα μήνυμα ως κοινωνία, πως τέτοια συγκλονιστικά γεγονότα δεν τα ξεχνάμε, αλλά αποτελούν πάντα αφορμή να σκεφτούμε τι πρέπει να αλλάξουμε ως κοινωνία για να βελτιωθούμε ουσιαστικά – γιατί η βία κατά των γυναικών, δυστυχώς, αυξάνεται και δεν εκλείπει», δήλωσε. Παράλληλα, συνεχάρη την Ιουλία Τσέτη για την πρωτοβουλία της και αναφέρθηκε στη διαχρονική συμβολή του Ομίλου Τσέτη στη δημόσια υγεία.

Οι επιστημονικές εξελίξεις στη Δερματολογία και τη φαρμακοβιομηχανία

Η εκδήλωση περιλάμβανε επίσης επιστημονικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στη Δερματολογία και την Αφροδισιολογία, αλλά και τις νέες προκλήσεις που δημιουργούν η τεχνητή νοημοσύνη, η επικοινωνία και η ανάπτυξη δερμοκαλλυντικών προϊόντων.

Ειδικότερα, ο Κωνσταντίνος Λιοπύρης, εντεταλμένος διδάσκων της Α΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, ανέπτυξε το θέμα «Η Δερματολογία – Αφροδισιολογία στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», παρουσιάζοντας τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον επιστημονικό κλάδο.

Η Έφη Σουρά, επίκουρη καθηγήτρια της ίδιας Κλινικής, επικεντρώθηκε στις αλλαγές που επιφέρουν τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εισήγηση με θέμα «Η Δερματολογία – Αφροδισιολογία στην εποχή της επικοινωνίας και των social media».

Στο επιστημονικό πρόγραμμα συμμετείχε ακόμη η Βλάσια Αρώνη, χημικός, MSc, από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της InterMed, η οποία παρουσίασε το θέμα «Επιστήμη, ποιότητα και βιωσιμότητα στην ανάπτυξη σύγχρονων δερμοκαλλυντικών προϊόντων».

Οι θεματικές αυτές ανέδειξαν τη σημασία της επιστημονικής γνώσης, της καινοτομίας και της ουσιαστικής διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη φαρμακοβιομηχανία.

Η νέα ονομασία του Ιδρύματος Σόνια & Κλέων Τσέτης δεν αποτελεί μόνο έναν φόρο τιμής σε δύο ανθρώπους που μοιράστηκαν κοινές αξίες και ένα κοινό όραμα. Σηματοδοτεί τη συνέχεια μιας παρακαταθήκης που αποκτά διαρκώς νέο περιεχόμενο μέσα από την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, την επένδυση στη νέα γενιά επιστημόνων και την έμπρακτη προσφορά στην κοινωνία. Μιας παρακαταθήκης που αντλεί δύναμη από το παρελθόν και επενδύει στο μέλλον της επιστήμης και του ανθρώπου.