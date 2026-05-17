Ιερά Οδός: Χειροπέδες σε μεθυσμένο 25χρονο που έπεσε σε ΙΧ ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι

Χειροπέδες σε έναν 25χρονο αναβάτη ηλεκτρικού πατινιού πέρασαν αστυνομικοί της Τροχαίας, καθώς λίγο πριν τις 02.00 τα ξημερώματα της Κυριακής (17/5) έπεσε πάνω σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο και του προκάλεσαν ζημιές, όντας σε κατάσταση μέθης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αλκοτέστ το οποίο έδειξε 0.63mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, κάτι που συνεπάγεται αυτόφωρη διαδικασία. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ιερά Οδό, ενώ δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

28χρονος στο Γαλάτσι πήρε σβάρνα αυτοκίνητα

Να σημειωθεί, τέλος, ότι περίπου στις 10.00 το πρωί στο Γαλάτσι, συνελήφθη ένας 28χρονος οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου καθώς όντας υπό την επήρεια αλκοόλ έχασε τον έλεγχο του οχήματος του κι προσέκρουσε σε τρία άλλα σταθμευμένα.

Πηγές της ΕΛΑΣ αναφέρουν ότι η μέτρηση στο αλκοτέστ ήταν 0.61mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, κάτι που συνεπάγεται την αυτόφωρη διαδικασία.